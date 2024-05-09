الطاهرى: المفاوض المصرى والوسطاء يعملون على تقريب وجهات النظر لوقف الحرب والدماء

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" تأتي بعد 48 ساعة من المفاوضات التي استضافتها القاهرة والعمل المضني الشاق لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى هدنة توقف هذه الحرب والدماء.

وأضاف "الطاهري"، خلال حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "منذ نحو ساعة، غادر وفد حماس وأعلن أيضًا عن مغادرة وفد إسرائيل، ومازالت النقاط الخلافية موجودة، ومازال المفاوض المصري والوسطاء يعملون على مدار الساعة لتقريب وجهات النظر".

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: "يتم العمل على تقريب النظر في لحظة كل الاحتمالات فيها واردة وكل الاحتمالات أيضا مفتوحة".