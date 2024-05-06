الإثنين 06 مايو 2024
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أحمد الطاهرى: نحترم عقل مشاهد "القاهرة الإخبارية" ونبتعد عن الأخبار المزيفة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يهنئ الأهالي الفلسطينيين برفح الفلسطينية بالتوصل إلى قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار، معبرًا عن شعوره بالفخر الكبير بسبب دور المفاوض المصري ونجاحه في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

أضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه قصواء الخلالي، ويُبث عبر "CBC"، أن الخدمة الإخبارية تحترم عقل المشاهد المصري والعربي، كما تبتعد عن تزييف أو تلوين الأخبار، وهذا ما تقوم به قناة "القاهرة الإخبارية"، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تقدم كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المحتوى الإخباري.

أحمد الطاهري قطاع القنوات الإخبارية المتحدة الشركة المتحدة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء غزة رفح رفح الفلسطينية وقف إطلاق النار

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