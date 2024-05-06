أحمد الطاهرى: نحترم عقل مشاهد "القاهرة الإخبارية" ونبتعد عن الأخبار المزيفة

قال أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يهنئ الأهالي الفلسطينيين برفح الفلسطينية بالتوصل إلى قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار، معبرًا عن شعوره بالفخر الكبير بسبب دور المفاوض المصري ونجاحه في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

أضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه قصواء الخلالي، ويُبث عبر "CBC"، أن الخدمة الإخبارية تحترم عقل المشاهد المصري والعربي، كما تبتعد عن تزييف أو تلوين الأخبار، وهذا ما تقوم به قناة "القاهرة الإخبارية"، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تقدم كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المحتوى الإخباري.