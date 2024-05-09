وزير قطاع الأعمال: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة مهمة لفتح المجال أمام الاستثمار الصيني

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يُعد خطوة مهمة لفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الصيني، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها.

وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام في بيانٍ لها اليوم، أن هناك ترحيب وانفتاح تام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لا سيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق، مشيرًا إلى الخريطة الاستثمارية للمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.

جذب الاستثمارات الخارجية

من جهته، أشاد "تان زجون" رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بجمهورية الصين الشعبية، بجهود الوزارة لجذب الاستثمار الخارجي وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيدًا بالخريطة الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها من خلال لقاءات مباشرة مع رؤساء الشركات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا اهتمام الوحدة التي تمتلك وتدير 101 شركة عامة تعمل في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية بحجم أصول 12 تريليون دولار، وإجمالي دخل سنوي 360 مليار دولار بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة والاستثمار في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والفنادق، وكذلك تبادل الخبرات حول تحسين الادارة للشركات العامة، مشيرًا إلى إرسال فريق عمل للقاء مسؤولي الشركات والتباحث حول المشروعات وأشكال التعاون والشركة الممكنة.

جدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد تطورًا كبيرًا في الدعم الاقتصادي بين البلدين مصر والصين في إطار زيادة الاستثمارات في مصر.