مع بدايته.. 63 مناسبة يحتفل بهم الأقباط فى شهر بشنس

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بذكرى بداية شهر بشنس تاسع شهور السنة القبطية.

وفيما يلي قائمة الأعياد والمناسبات الكنسية في شهر بشنس:

1- ميلاد القديسة العذراء.

2- نياحة أيوب البار.

3- نياحة القديس تادرس تلميذ باخوميوس أب الشركة.

4- استشهاد القديس فيلوثاوس.

5- نياحة بأسون أحد السبعين رسول.

6- استشهاد القديس أوتيموس القس من فوه.

7- نياحة البابا غبريال الرابع البطريرك (86).

8- نياحة البابا يوحنا الخامس الـ29.

9- نياحة البابا يوأنس الأول البطريرك الثاني والسبعين.

10- استشهاد أرميا النبى.

11- نياحة أبومقار القس الإسكندري.

12- استشهاد القديس أسحق الدفراوي.

13- نياحة القديس مقاريوس الإسكندري.

14- استشهاد الأم دولاجى وأولادها "سوراس، هرمان، شنطاس، وأبا نوفا".

15- نياحة الأب ببنوده من البندرة.

16- نياحة البابا أثناسيوس الرسولي الـ20.

17- ميلاد الأنبا شنودة رئيس المتوحدبن.

18- نياحة أنبا يحنس السنهوري.

19- نياحة دانيال قمص شيهيت.

20- تذكار صعود ربنا إلى السماء على اعتبار أن صلبه 27 برمهات وقيامته 29 برمهات.

21- نياحة القديسة هيلانة الملكة.

22- نياحة البابا يوأنس الحادي عشر البطريرك (89).

23- نياحة البابا غبريال الثامن البطريرك (97).

24- نياحة الثلاثة فتية القديسين حنانيا وعزريا وميصائيل.

25- نياحة القديس الأنبا بفنوتيوس الأسقف.

26- استشهاد ثاؤكليا زوجة تيطس.

27- نقل أعضاء القديس يوحنا فم الذهب.

28- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

29- تذكار تكريس كنيسة القديسة دميانة بالبراري وظهور صليب نور.

30- تذكار ظهور صليب من نور فوق الجلجثة.

31- تذكار نياحة البابا مرقس السابع البطريرك 106.

32- تذكار استشهاد المعلم ملطي.

34- نياحة الانبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك.

35- نياحة أنبا باخوم أب الشركة.

36- استشهاد القدس أبيماخس الفرمي.

37- استشهاد القديس سمعان القانوى الغيور.

38- استشهاد 400 شهيد بدندرة.

39- تذكار القديس مينا الشماس.

40- بشارة القديس يوحنا الأنجيلى وتكريس كنيسة على اسمه بمدينة الإسكندرية.

41- نياحة أبيفانيوس أسقف قبرص.

42- نياحة الانبا جورجى رفيق إبرام.

43- تذكار عيد العنصرة (يوم الخمسين أو حلول الروح القدس).

44- نياحة الأنبا أسحق قس القلالي.

45- تذكار استشهاد القديس أيسيذورس الأنطاكي.

46- نياحة الأنبا أمونيوس المتوحد الأنطاكى.

47- نياحة القديس مرتيانوس.

48- التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء.

49- نياحة أندرونكوس أحد السبعين.

50- نياحة القديس يونياس الرسول.

51- استشهاد القديس يوليانوس وأمه بالإسكندرية.

52- مجيء العائلة المقدسة إلى مصر.

53- نياحة حبقوق النبي.

54- استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري.

55- استشهاد القديس كولوتس الأنصناوي (الشهير باسم أبوقلته).

56- نياحة المعلم إبراهيم الجوهري.

57- استشهاد توما الرسول.

58- نياحة اليعازر حبيب الرب.

59- نياحة القديس البابا يوأنس البطريرك الثلاثين من باباوات الكرازة المرقسية.

60- تذكار نقل جسد القديس أبيفانيوس.

61- نياحة القديس سمعان العمودي.

62- نياحة البابا ميخائيل الأول 68.

63- نياحة القديس فورس الرسول أحد السبعين.