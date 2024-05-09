الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مفاوضات الهدنة.. مدير المخابرات الأمريكية يختتم جولته بالشرق الأوسط عائدًا إلى واشنطن

بيل بيرنز
بيل بيرنز

عاد مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، إلى واشنطن بعد أن أمضى معظم الأسبوع الماضي في التنقل في منطقة الشرق الأوسط لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما صرح مصدر مطلع على اجتماعاته لشبكة CNN.

وقد بدا المسؤولون الأميركيون متفائلين هذا الأسبوع بشأن احتمالات وقف إطلاق النار واتفاق المحتجزين، على الرغم من أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة.

مغادرة بيرنز عقب مفاوضات بالقاهرة وتل ابيب 

 

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مدير المخابرات الأمريكية يعود إلى القاهرة لمواصلة جهود المفاوضات بشأن غزة

وغادر بيرنز القاهرة يوم الخميس بعد أيام من مشاركته في مفاوضات القاهرة مع ممثلين عن الدول الوسيطة، بالإضافة إلى وفدي إسرائيل وحماس، كما أعلنت حماس يوم الخميس أن وفدها سيغادر القاهرة متوجها إلى الدوحة في قطر.

وكان بيرنز قد سافر الى اسرائيل يوم الاربعاء لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير الموساد ديفيد بارنيا، وخلال عطلة نهاية الأسبوع كان في الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

تراشق وتهكمات بين قادة إسرائيل 

وفي سياق متصل، تبادل السياسيون الإسرائيليون التهكمات السياسية فيما بينهم صباح الخميس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن على شبكة سي إن إن بأن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا تم شن توغل بري في رفح.

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