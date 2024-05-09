الجارحي: مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تُعد قضية محورية في وجدان المصريين ومحل اهتمام دائم من القيادة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور مصر الرائد على مدار التاريخ في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، حيث دافعت مصر بقوةٍ وباستمرارٍ، وجعلت القضية الفلسطينية بؤرة اهتمامها.

مساندة القضية الفلسطينية

وأوضح الجارحي، لـ"الدستور"، أن مصر لم تتوانِ يومًا عن مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وقدمت كل الدعم لهم وللقضية في كل المحافل الإقليمية والدولية وعلى المستوى الشعبي، كما وقفت بقوة في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والجبان على قطاع غزة، والمنافي لكل القواعد الأخلاقية والقانونية، موضحًا أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية بالأساس، مشيدًا بمستوى الوعي الكبير لدى المصريين بالقضية الفلسطينية.

وأشار النائب محمد الجارحي، إلى الاهتمام المصري الدائم بالملف الفلسطيني على كل المستويات، مشيدًا بموقف القيادة السياسية وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عدة استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه تسوية القضية الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت الجارحي، إلى أن مصر مستمرة في دورها للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، بما يسهم في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.