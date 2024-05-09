وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لشركة "أرتشر" الأمريكية (صور)

افتتح د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الجديد لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية، الرائدة فى حلول إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وسارة كاهلر مدير العمليات وعضو القيادة التنفيذية للشركة، ومات تينسلى رئيس الخدمات العالمية بالشركة ورشا القليوبى مدير عام الشركة فى مصر، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الشركة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأسواق.

ويأتى افتتاح المقر الجديد للشركة بمجمع الأعمال فى "كايرو فستيفال سيتى" فى إطار خططها التوسعية لتعزيز تواجدها فى السوق المصرى حيث كانت الشركة قد اختارت القاهرة لإنشاء أول مركز لها بالشرق الأوسط العام الماضى.

وتخطط الشركة مضاعفة حجم العمليات انطلاقا من مركزها فى مصر والذى يعمل به حاليا أكثر من 140 موظف متخصص فى الخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير، وعمليات الدعم الفني، والمبيعات، وعمليات ما قبل البيع، والتسويق، وخدمات العملاء بأكثر من 9 لغات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المهنية الأخرى.

وتسعى الشركة إلى مضاعفة عدد العاملين بمركزها فى مصر وتعيين ما لا يقل عن 150 مهندس جديد من الكوادر المصرية الشابة من المتخصصين فى العمليات الموجهة نحو أنشطة التصدير على مدار 3 سنوات، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعتها مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فى شهر إبريل الماضي.

وأكد د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كفاءة الشباب المصرى وقدرته على تطويع التكنولوجيا ساهمت فى جعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، كما تمثل عنصرا جاذبا لاستثمارات الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن افتتاح شركة "أرتشر" لمقرها الجديد ورغبتها فى التوسع فى عملياتها بمصر يأتى نتيجة للجهود المبذولة لتنمية قدرات مصر فى مجال التعهيد وجذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر يقوم عليها شباب مصرى متخصص فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بمعدلات توسع الشركة فى أعمالها بمصر وخططها لزيادة عدد العاملين بها لخدمة عملائها فى مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة؛ لافتا إلى أن الشركة يعمل بها شباب من مختلف التخصصات الأكاديمية الأمر الذى يكرس أن قطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح يتسع لخريجى كافة الكليات ولا يقتصر فقط على التخصصات المرتبطة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على استمرار الوزارة فى توفير المزيد من مبادرات بناء القدرات الرقمية للشباب بهدف التوسع فى أعداد المتدربين والتخصصات التكنولوجية وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في هذه المجالات الواعدة.

وأشار المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى حرص الهيئة على تعزيز بيئة الأعمال وزيادة جاذبية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى للاستثمار الأجنبي.

وأكد التزام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لشركة "أرتشر" بهدف تعزيز نجاح عملياتها فى مصر، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والشركة، والتى تأتى كجزء من استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026.

وقالت سارة كاهلر مدير العمليات وعضو القيادة التنفيذية للشركة: "نظرًا لأن شركة "آرتشر Archer" أصبحت الآن شركة مستقلة تحت ملكية جديدة من قبل شركة "سينفين Cinven"، فإننا نواصل تعزيز مكانتنا كمزود رائد لبرمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) على مستوى العالم.

وأضافت "لقد كانت شركة "آرتشر مصر" جزءًا لا يتجزأ من هذه الرحلة حيث قمنا بعمليات مستقلة ليصبح مركز القاهرة متميزا بتقديم الخدمات المتكاملة للشركة. وبينما نعمل على تسريع مكانتنا فى إدارة المخاطر المتكاملة، أصبح التوسع المستمر لشركة "آرتشر مصر" أولوية استراتيجية.

وأكدت رشا القليوبى، مدير عام شركة "آرتشر مصر"على أهمية تحفيز الابتكار التكنولوجى؛ مشيرة إلى التزام الشركة بتطوير حلول تكنولوجية بأيادى مصرية تواكب متطلبات السوق العالمى حيث يبشر هذا النهج بعصر جديد من الكفاءة والقدرة على التكيف فى مجال إدارة المخاطر، وتمكين المؤسسات من الازدهار فى المستقبل الذى يتسم بالديناميكية العالية.