الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون المصرى الأردنى فى مجال الحوكمة والذكاء الاصطناعى

وزير الاتصالات ونظيره
وزير الاتصالات ونظيره الاردني

ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة خلال مشاركته فى فعاليات الاجتماع التحضيرى الوزارى للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية فى دورتها الثانية والثلاثين، والذى عقد مساء اليوم الأربعاء، فى العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.


وشدد “طلعت” على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل التحول الرقمى، والسعى نحو بناء منظومات برمجية عربية باستخدام برامج مفتوحة المصدر للتمكن من تطوير الأداء الحكومى، ودعم قدرة الحكومات على تقديم الخدمات على نحو رقمى، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى ومستحدثاته الجديدة وتطويعه لمواجهة التحديات التى تواجه البلدين.

وأوضح وزير الاتصالات، على أهمية التعاون فى مجال الألعاب الرقمية وبناء منظومات ألعاب رقمية عربية وتشجيع فرق الرياضات الرقمية، وإقامة مسابقات للفرق والشركات الناشئة فى مجال بناء هذه المنظومات، بالإضافة إلى التعاون فى اعداد إطار تشريعى أكثر حوكمة لتنظيم وحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعى فى البلدين؛ وكذلك توسيع آفاق التعاون فى مجال الكابلات البحرية، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين فى البلدين.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ للاتفاق على دفع سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والأردن فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين فى مارس 2021 والتى تهدف إلى دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والأردن فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى: البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، والابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، والبحث والتطوير، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والإطار التشريعى والتنظيمى ذات الصلة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والاستثمار فى هذه المجالات.

عمرو طلعت وزير الاتصالات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

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