الخميس 09 مايو 2024
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مصر

تفاصيل لقاء مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية مع الباحثين بمركز البحوث

د. ممتاذ شاهين
د. ممتاذ شاهين

كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بضرورة التواصل والتلاحم المستدام مع  الباحثين لحل المعوقات وإزالة المشاكل لتحسين الأداء ومتابعة ورفع معدلاته وبناء قدرات وتنمية مهارات  الباحثين ووضعهم على المستجدات الحالية وتقديم خدمات فنية متميزة  للمربيين والقطاع الخاص.

وتم عقد الاجتماع الشهري بين الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية وجميع الباحثين بالمقر الرئيسي للمعهد ومعامله الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 38 معمل فرعي لمناقشتهم وحل المشاكل التي تواجههم باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

 وحضر الاجتماع أكثر من 401 باحث واستمر لأكثر من ثلاثة ساعات، وفي بداية الاجتماع رحب بهم مدير المعهد وهنأهم بالأعياد ثم استمع لاستفسارات الباحثين ووجه بالاستجابة الفورية لطلبات الباحثين.

وأشار مدير المعهد إلى ضرورة تواصل الباحثين مع اللجنة العليا للمخرجات البحثية والتي تهدف إلى تأهيل الباحثين وتنمية مهاراتهم لتحقيق مخرج بحثي تطبيقي جيد، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالميزة النسبية للباحثين بالمعامل الفرعية لتواجدهم بالمحافظات المختلفة وضرورة تواصلهم مع المشاكل الحقلية والتطبيقية لتنمية موارد المحافظات المختلفة وإبراز دور المعمل بها. 

كما وجه إلى الأفكار المبتكرة وبصفة خاصة إلى الأبحاث التي تهدف إلى إنتاج مشخصات محلية لتوفير العملة الصعبة مع الحفاظ على الملكية الفكرية للباحثين. 

كما ووجه الباحثين بالأهتمام بالمشروعات البحثية التطبيقية والتقديم لدى الجهات المانحة لتطوير المعامل والمعهد سيقوم بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة في هذا الخصوص، كما وجه بتذليل العقبات التي يواجهها الباحثين في المعامل كل من واقع تخصصه ومسئولياته.

وفى نهاية اللقاء شكر الباحثين مدير المعهد على سعة صدره وعلى سرعة تلبية طلباتهم وعلى الاجتماع والاستجابة لجميع متطلباتهم، كما وجهت أسرة المعهد كل الشكر لوزير الزراعة لدعمه المستمر للمعهد وأنشطته والدعم من الدكتور عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية لرعايته وإشرافه ودعمه المستمر للمعهد.

تفاصيل لقاء مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية الباحثين بمركز

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