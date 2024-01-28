رئيس البحوث الزراعية يلتقي القيادات والباحثين بمعهد التناسليات الحيوانية

تفقد الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، والتقى بقيادات المعهد والباحثين فيه.



كما قام بجولة في المزرعة التابعة للمعهد، وكذلك الأقسام والمعامل البحثية المعتمدة طبقا لمتطلبات الايزو17025، أثناء تواجد فريق عمل المجلس الوطني للاعتماد لإجراء المراجعة السنوية وتجديد الاعتماد بالمعامل.



وأشاد“ عبد العظيم ”بالتطور الملحوظ في المعامل المختلفة بالمعهد، وكذلك المزرعة البحثية ومركز التدريب المعتمد، وأكد على ضرورة التعاون مع المعاهد المختلفة بالمركز وخاصة معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وذلك من أجل تطوير السلالات المحلية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز في مصر للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.



كما قام مصطفى فاضل مدير المعهد بشرح المهام الأساسية للمعهد، والتي يأتي في مقدمتها تحسين السلالات المحلية عن طريق التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وكذلك تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتلقيح الاصطناعي بالمجان لصغار المربين عن طريق القوافل العلاجية المجانية.



وأشار"فاضل" أن المعهد يعتبر حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التناسلية التي تنتقل من الحيوانات المستوردة أو من السائل المنوي المستورد والذي يضمن المعهد عن طريق معاملة المعتمدة عدم دخول هذه الأمراض للبلاد عند الاستيراد.



وفي سياق متصل قام رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة موقع الزراعة المحمية بالهرم، يرافقه الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والمشرف على الإدارة العامة للزراعات المحمية، وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير برفع كفاءة واستغلال الأصول حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.