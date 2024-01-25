الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد محطة التحرير وموقع الزراعات المحمية بالنوبارية

وفد البحوث الزراعية
وفد البحوث الزراعية

تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الخميس، يرافقه أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والمشرف العام على الزراعة المحمية بزيارة الى أرض البستان التابعة للزراعة المحمية ومساحتها 100 فدان وذلك في اطار المتابعة ورفع كفاءة الاصول كما تفقد  موقع اقامة الصوبة المقدمة من الجانب السولفيني في ظل بروتوكول التعاون المشترك مع مركز البحوث الزراعية باحدث تقنيات الزراعات المحمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة سير العمل في المحطة البحثية ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة لتعظيم الإستفادة منها وتحقيق أهدافها المرجوة.

المحطات البحثية
كما شملت الزيارة تفقد محطة بحوث جنوب التحرير التابعة للادارة المركزية للمحطات ومساحتها 80 فدان
رئيس البحوث الزراعية التقى بالباحثين والعاملين بالمحطة وموقع الصوب وحثهم على بذل قصارى جهدهم مؤكدا على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بتحقيق أقصى استفادة من أصول مركز البحوث والهيئات التابعة حتى تحقق أهدافها.

حضر اللقاء اشرف رضا مدير المحطة والمشرف علي موقع علي مبارك للزراعات المحمية وكذلك العاملين بالادارة العامة للزراعات المحمية والورش التابعة لها بموقع علي مبارك.

وفي سياق متصل، قام معهد بحوث البساتين بدعوة البروفيسور ليم يونج سوك من جامعه كانجوون بكوريا الجنوبية مربي نباتات  البطاطس وتم تنظيم ورشة العمل باشراف د أيمن حمودة مدير المعهد والدكتور رمضان محمد والدكتور الفونس جريس وكيلا المعهد.

وكانت الورشة بعنوان تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس  وشارك في الورشة التحالف الوطني لإنتاج التقاوي والسادة الباحثين  من مختلف المعاهد المعنية وممثلي شركات القطاع الخاص المهتمة بإنتاج البطاطس.

وقال الفونس جريس، إن الورشة اشتملت على 6 محاضرات نظريه عن تقنيه زراعة الأنسجة واستخدام الذكاء الصناعي كأحد تكنولوجيات انتاج التقاوي ويوم كامل للتدريب العملي لشباب الباحثين في معمل زراعة الأنسجة وصوبة الزراعة المائية باقسام بحوث الخضر بالدقي. 

رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث التحرير وموقع الزراعات المحمية

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