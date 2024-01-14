الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس محطات البحوث يتفقد برامج التربية للقمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الميداني على المشروعات الزراعية والمتابعة المستمرة لبرامج التربية وإنتاج التقاوي، وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

زيارة محطات البحوث في سخا

وزار الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، اليوم، بزيارة محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية وشملت الجولة متابعة إكثارات القمح بالادارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، على مساحة حوالى 520 فدان مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية و150 فدانا مع الادارة المركزية لانتاج التقاوي لعدد من الاصناف مثل مصر 3، ومصر 4، وسخا 95، وسخا 96، وسدس 14، وجيزة 171، وكذلك 200 فدان مساحات الكتان لصالح شركة طنطا للكتان والزيوت والاكثارات المختلفة من محاصيل الشعير والبرسيم مايقرب من 230 فدان لانتاج تقاوي الاساس من الاصناف المحسنة.

زيارة صوب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر

وشملت الجولة أيضا زيارة صوب البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وكذلك محطة الإنتاج الحيواني 
وكان برفقة رئيس الادراة المركزية للمحطات البحثية خلال الزيارة، كل من الدكتور  محمد عطوة مدير محطة سخا والدكتور سعيد ابوالحارث مدير المحطة الإقليمية والوكلاء والدكتور ابراهيم عبدالهادي رئيس قسم بحوث القمح والدكتور سيد عبد الحميد مدير محطة الغربلة بسخا

جدير بالذكر أن محطة البحوث الزراعية فى «سخا» بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية إحدى قلاع البحث العلمى الزراعي وتعد صمام الأمن الغذائى المصرى، يعمل بها 534 باحثا من صفوة علماء الزراعة فى مصر والشرق الأوسط يعملون من خلال 58 قسما بحثيا بالمزرعة البحثية المقامة على مساحة 1200 فدان وبالمعامل العلمية وقاعات التدريب.

 وتعتبر محطة «سخا» أكبر وأقدم محطات البحوث الزراعية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بدأت المحطة العمل منذ عام 1960، وتهدف إلى استنباط أصناف وهجن ذات جودة عالية لمحاصيل ذات إنتاجية كثيفة وموفرة للمياه، وتتحمل الإجهادات البيئية والحيوية، وتطوير وتحديث الري 

رئيس محطات البحوث يتفقد برامج التربية للقمح وبعض المحاصيل

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