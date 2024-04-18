الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة" تدرب طلاب الجامعات على البحوث الزراعية لإعداد خريج متميز

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

واصل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تدريب طلاب الجامعات المصرية لإعداد خريج متميز، في إطار التعاون وانطلاقا من الدور الرائد للمعهد في إعداد خريج يواكب المتطلبات الراهنة لسوق العمل لتطوير قطاع التصنيع الغذائي بهدف انتاج غذاء آمن صحيا ومرتفع القيمة الغذائية، من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة ونظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج المختلفة.

وقال دكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، إن المعهد استقبل 59 طالبا وطالبة من كلية الزراعة، تخصص صناعات غذائية، جامعة القاهرة، وكذلك 35 طالبت وطالبة من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لتدريبهم بأقسام المعهد المختلفة.

أوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن التعرف على رؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي من خلال إجراء البحوث التطبيقية في تصنيع وحفظ الأغذية ومساهمة المعهد في حل بعض المشكلات القومية، لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة في مجال تصنيع الزيوت والدهون، اللحوم والأسماك، الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة)، الأغذية الخاصة والتغذية، الألبان ومنتجاتها، المحاصيل الحقلية، الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

من جهته، أكد دكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبي يهدف تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة ونظم جودة وسلامة الأغذية، وكذلك رفع كفائتهم العملية في مجال تحليل الأغذية بالتدريب العملي للطلاب على إجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية التي تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، كذلك تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على  كل ما هو جديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول، علاوة على الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي للمحافظة على البيئة وإنتاج منتجات ذات عائد اقتصادي عال من خلال زيادة القيمة المضافة.

الزراعة تدريب طلاب الجامعات المصرية البحوث الزراعية لإعداد خريج

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