الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: سنبقى ننادي بوقف الحرب وهذا مطلب شعبنا

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن أهلنا في غزة يعانون وللشهر الثامن على التوالي من آلام النزوح والخوف والجوع والعذاب وتفشي الامراض .

وأضاف، نعتقد بأن مسألة المطالبة بوقف هذه المأساة انما هي واجب انساني واخلاقي فكل انسان حر في هذا العالم بغض النظر عن انتمائه الديني او العرقي، وانطلاقا من المبادئ الإنسانية والأخلاقية النبيلة يجب ان يطالب بوقف هذا النزيف الذي ادمى قلوبنا جميعا ، حيث ان اكثر من مليوني خليقة يعيشون في ظل اوضاع مأساوية مروعة وغير مسبوقة.

نحيي طلاب الجامعات الذين يعبرون وبطريقة سلمية عن مطالبتهم بوقف الحرب

نحيي طلاب الجامعات الذين يعبرون وبطريقة سلمية عن مطالبتهم بوقف الحرب واعتقد بأن رقعة المطالبين بوقف الحرب تتسع يوما بعد يوم لا سيما ان العالم بأسره يرى هذه المأساة والتي يدفع فاتورتها المدنيين وخاصة شريحة الأطفال .

ان استمرار هذه الحرب كل هذه المدة انما هي وصمة عار في جبين الإنسانية حيث لم تتمكن اية جهة اممية من وقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار وهذا بحد ذاته يدل على ان هنالك خللا وضعفا امميا في التعاطي مع هذه المسائل الحيوية والهامة، 

سنبقى ننادي بوقف الحرب وهذا مطلب شعبنا ومطلب الاحرار من ابناء امتنا وكذلك الاحرار في مشارق الارض ومغاربها .

 كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بتذكار القديس جاورجيوس

في سياق آخر، احتفت كنيسة الروم الأرثوذكس بتذكار القديس جاورجيوس العظيم في الشهداء، وهو شفيع الدير التاريخي العريق القائم في بلدة الخضر بالقرب من مدينة بيت جالا والذي يعود بناءه للقرن الخامس للميلاد اقيم الاحتفال الكنسي الكبير بمناسبة تذكار القديس جاورجيوس شفيع الدير.

وبهذه المناسبة، أجرى المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس زيارة روحية رعوية لبلدة الخضر القريبة من مدينة بيت جالا، حيث استقبله قدس الارشمندريت بورفيريوس رئيس الدير وحشد من ابناء الرعية اللاتين من مختلف المناطق المحاذية للخضر لا سيما بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم.

وقد أقيم القداس الالهي الاحتفالي في كنيسة الدير حيث شارك في الخدمة الإلهية، الارشمندريت بورفيريوس رئيس الدير، والاب يوسف هودلي، والأب الياس زغرب، والأب خرالمبوس من رومانيا وكذلك الشماس افلوجيوس.

وقد حضر هذا الاحتفال الكنسي الكبير حشد من رؤساء البلديات وممثلي الرئاسة الفلسطينية واللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية وممثلي الشرطة، والقنصل اليوناني، وكذلك حشد كبير من ابناء الرعية من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والقدس.

وفي نهاية الخدمة كان هنالك حديث روحي للمطران عطا االله حنا، ومن ثم انطلقت المسيرة الاحتفالية حول الكنيسة وفي الشارع المحاذي للدير حيث رفعت الصلوات والترانيم والادعية من اجل ان تتوقف الحرب في غزة.

ومن ثم كان هنالك لقاء معايدة في قاعة الكنيسة حيث تحدث المطران وذلك بحضور رئيس بلدية الخضر احمد صلاح ورئيس بلدية بيت جالا السيد عيسى القسيس وممثلي اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية السيد جهاد خير والسيد رائد حنانيا كما وممثلي الهيئات والمؤسسات الارثوذكسية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، حيث عبر الجميع عن تمنياتهم بان تنتهي المأساة في غزة والتي دخلت شهرها السابع.

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