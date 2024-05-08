الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء السادس للفصح

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الأربعاء السادس للفصح.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها "إنّ الرُّوح القدس هوبالنّسبة لأعضاء الرّب يسوع المسيح، أي لجسده: الكنيسة، ما هي روحنا أي نفسنا بالنّسبة لأعضائنا" (القديس أوغسطينوس)... إنّ الرُّوح القدس يجعل الكنيسة "هَيكَلَ اللَّهِ الحَيّ".. " لقد أودعت الكنيسة نفسها موهبةَ الله... وفيها جُعلت الشركة مع المسيح، أي الرُّوح القدس، عربون عدم الفساد، ورسوخ إيماننا، وسلّم ارتقائنا إلى الله... فحيث تكون الكنيسة يكون روح الله؛ وحيث يكون روح الله تكون الكنيسة وكلّ نعمة".

ويعمل الرُّوح القدس بطرق متعدّدة على بناء الجسد كلّه في المحبّة: بكلمة الله... وبالمعموديّة التّي تكوّن بها جسد الرّب يسوع المسيح.. وبالأسرار الّتي تنمّي أعضاء الرّب يسوع المسيح وتقدّم له الشفاء، و"بالنعمة الموهوبة للرُّسل والّتي لها محلّ الصدارة بين مواهبه 

 وبالفضائل الّتي تحمل على سلوك طريق الصلاح؛ وأخيرًا بالنعم الخاصّة المتعدّدة المدعوة "كاريسما" الّتي يجعل بها المؤمنين "قادرين على تحمّل المسؤوليّات المختلفة الّتي تساعد على تجديد الكنيسة وزيادة بنائها"

 فالمواهب، سواء كانت خارقة أو بسيطة ومتواضعة، هي نِعَم من الرُّوح القدس ذات فائدة كنسيّة كبيرة مباشرة وغير مباشرة وموجّهة إلى بناء الكنيسة وإلى خير البشر وسدّ حاجات العالم.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول احتفالات خماسين عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه الكنائس العالمية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الإنجليكانية أو الرومية.

كما تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والأسقفية الإنجليكانية بعدة مناسبات مهمة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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