الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى ظهور علامة الصليب الكريم في سماء أورشليم

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى ظهور علامة الصليب الكريم في سماء أورشليم، ووفقا للكنيسة فحدثت هذه الخارقة يوم الثلاثاء قبل الصعود في 7 مايو سنة 351، وامتدت أشعة الصليب الكريم من الجلجلة إلى جبل الزيتون، في عهد القدّيس كيرلس أسقف أورشليم.
وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها ان بعد أن فهم اليهود أنّ ربّنا قد تكلّم عن موته، سألوه كيف يمكنه القول إنّه سوف يموت قائلين: "نَحنُ عَرَفْنا مِنَ الشَّريعَةِ أَنَّ المَسيحَ يَبْقى لِلأَبَد. فكَيفَ تَقولُ أَنتَ إِنَّهُ لابُدَّ لابنِ الإنسانِ أَن يُرفَع"... لاحِظوا الخبث في هذا السؤال؛ لم يعبّروا عن رأيهم بالطريقة هذه: نحن عرفنا من الشريعة أنّ المسيح سوف يُستَثنى من الآلام، إنّما قالوا: "نَحنُ عَرَفْنا أنّ المَسيحَ يَبقى للأبَد". وليس في ذلك أيّ تناقض، لأنّ آلام المخلِّص لم تكن البتّة عائقًا لأزليّته.

لكنّ اليهود تصوّروا أنّهم سيثبتون بذلك أنّه ليس المسيح، لأنّ المسيح يبقى للأبد. ثمّ أضافوا: "فمَنِ ابنُ الإِنسانِ هذا" سؤال آخر مليء خبثًا وهذا تفسيره: لا تقل إنّنا ابتكرنا هذا السؤال من خلفيّة كُره، لأنّنا لا نعرف عمّن تودّ التحدّث. فأجابهم ربّنا مبيّنًا أنّ آلامه ليست عقبةً تحول دون كونه أزليًّا: " النُّورُ باقٍ معَكم وقتاً قليلاً فَامشوا ما دامَ لَكُمُ النُّور لِئَلاَّ يُدرِكَكُمُ الظَّلام". لقد علّمهم بذلك أنّ الموت ليس إلاّ مجرّد عبور، كما أنّ نور الشمس لا ينطفئ أبدًا، إنّما يختفي لوقت قليل كي يظهر مجدّدًا قريبًا... لقد تحدّثَ هنا عن زمن هذه الحياة الكاملة، وعن ذاك الذي كان سيَسبقُ صليبَه كما عن ذاك الذي كان سيَتبعُه، لأنّ الكثيرين آمنوا به بعد آلامه: "لِئلاّ يُدرِكَكم الظلام".

المسيح هشّم هذه الأبواب ودخل عالم الموت وباشر ينتشل من قبضته الأرواح التي أمسكها. والأموات إذ رأوا النور في الظلمة رفعوا رؤوسهم خارج سجنهم ونظروا عظمة المسيح الملك

الكنيسة البيزنطية احتفال الكنيسة البيزنطية اليوم احتفالات الكنيسة البيزنطية اعياد الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية

مواد متعلقة

10 مايو.. احتفال البابا ثيودروس الثاني بعيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر

مع احتفالات القيامة.. الكنيسة تتمم طقوس خدمة صلاة الزيت المقدّس الكبرى

الكنيسة تتمم طقوس الهجمة المقدسة احتفالا بالقيامة وتقرأ المقطع الإنجيلي للإيوثينا الثانية (صور)

مع احتفالات عيد القيامة.. ماذا تعرف عن صلاة الباعوث؟

مع المسنين..البابا ثيودروس الثاني يحتفل بمائدة عيد الفصح (صور)

كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر توزع إفشين البيض والجبن المجمد على المصلين

صورة وتعليق.. زيارة المريمات للقبر الفارغ للفنان ويليام أدولف بوغيرو

في ثاني أيامه.. تعرف على أشهر ألحان عيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟