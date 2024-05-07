الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى ظهور علامة الصليب الكريم في سماء أورشليم

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى ظهور علامة الصليب الكريم في سماء أورشليم، ووفقا للكنيسة فحدثت هذه الخارقة يوم الثلاثاء قبل الصعود في 7 مايو سنة 351، وامتدت أشعة الصليب الكريم من الجلجلة إلى جبل الزيتون، في عهد القدّيس كيرلس أسقف أورشليم.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها ان بعد أن فهم اليهود أنّ ربّنا قد تكلّم عن موته، سألوه كيف يمكنه القول إنّه سوف يموت قائلين: "نَحنُ عَرَفْنا مِنَ الشَّريعَةِ أَنَّ المَسيحَ يَبْقى لِلأَبَد. فكَيفَ تَقولُ أَنتَ إِنَّهُ لابُدَّ لابنِ الإنسانِ أَن يُرفَع"... لاحِظوا الخبث في هذا السؤال؛ لم يعبّروا عن رأيهم بالطريقة هذه: نحن عرفنا من الشريعة أنّ المسيح سوف يُستَثنى من الآلام، إنّما قالوا: "نَحنُ عَرَفْنا أنّ المَسيحَ يَبقى للأبَد". وليس في ذلك أيّ تناقض، لأنّ آلام المخلِّص لم تكن البتّة عائقًا لأزليّته.

لكنّ اليهود تصوّروا أنّهم سيثبتون بذلك أنّه ليس المسيح، لأنّ المسيح يبقى للأبد. ثمّ أضافوا: "فمَنِ ابنُ الإِنسانِ هذا" سؤال آخر مليء خبثًا وهذا تفسيره: لا تقل إنّنا ابتكرنا هذا السؤال من خلفيّة كُره، لأنّنا لا نعرف عمّن تودّ التحدّث. فأجابهم ربّنا مبيّنًا أنّ آلامه ليست عقبةً تحول دون كونه أزليًّا: " النُّورُ باقٍ معَكم وقتاً قليلاً فَامشوا ما دامَ لَكُمُ النُّور لِئَلاَّ يُدرِكَكُمُ الظَّلام". لقد علّمهم بذلك أنّ الموت ليس إلاّ مجرّد عبور، كما أنّ نور الشمس لا ينطفئ أبدًا، إنّما يختفي لوقت قليل كي يظهر مجدّدًا قريبًا... لقد تحدّثَ هنا عن زمن هذه الحياة الكاملة، وعن ذاك الذي كان سيَسبقُ صليبَه كما عن ذاك الذي كان سيَتبعُه، لأنّ الكثيرين آمنوا به بعد آلامه: "لِئلاّ يُدرِكَكم الظلام".

المسيح هشّم هذه الأبواب ودخل عالم الموت وباشر ينتشل من قبضته الأرواح التي أمسكها. والأموات إذ رأوا النور في الظلمة رفعوا رؤوسهم خارج سجنهم ونظروا عظمة المسيح الملك