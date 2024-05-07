الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

10 مايو.. احتفال البابا ثيودروس الثاني بعيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر

البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر بعيد القيامة المجيد، وبهذه المناسبة قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية ومتحدث الكنيسة في مصر، إنه بسبب وقوع عيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر في الأسبوع العظيم المقدس، سيتم الاحتفال بعيد القديس في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 بدير القديس جيورجيوس بمصر القديمة.

ومن المقرر أن يترأس القداس الإلهي صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني.

مواعيد الصلوات:

+ يوم الخميس 9 مايو صلاة الغروب الساعة 6 مساءً.

+ يوم الجمعة 10 مايو القداس الإلهي الساعة 9 صباحًا.

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو

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