مع المسنين..البابا ثيودروس الثاني يحتفل بمائدة عيد الفصح (صور)

توجه ثيودروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، بعد القداس الإلهي لعيد الفصح المجيد إلى دار رعاية المسنين لليونانيين "منّا" حيث التقى مع نزلاء الدار وطاقم التمريض والموظفين.

بعد ذلك توجه والمرافقين له إلى نادي الجالية اليونانية (EKA) حيث مائدة عيد الفصح.

وقد ألقى القنصل العام لليونان في الإسكندرية يوانيس بيرجاكيس كلمة، تحدث فيها بكلمات جميلة عن عيد الفصح المجيد.

ثم بارك صاحب الغبطة البابا ثيودروس مائدة عيد الفصح، وشكر بحرارة الحضور على الترحيب الحار الذي استقبل به وكذلك القائمين على ترتيب هذه المائدة.

الكنيسة تكثف جهودها في الأعياد للاعتناء بالمسنين وكبار السن

من جانبه قال مايكل صفوت، الخادم الكنسي في تصريح خاص إن الكنيسة تكثف جهودها في الأعياد للاعتناء بالمسنين وكبار السن الذين ليس لهم أحد يهتم بهم، فكما تهتم بالأيتام في الملاجئ تقوم بإرسال فرق إلى اتجاهين.

كما أشار إلى أن الاتجاه الأول يكون إلى دور رعاية كبار السن حيث تقوم بعمل حفل لهم، لا يشمل أي أمور مزعجة حيث يقتصر على أداء ترانيم القيامة مع إعطاء كلمة روحية وتوزيع بعض الهدايا الرمزية التي غالبًا ما تكون مظروفا به بعض الأموال التي قد يحتاجها المسن، لشراء بعض الأدوية أو الاحتياجات.

بينما يكون الاتجاه الثاني إلى المنازل التي يعيش بها بعض المسنين بمفردهم، ويتم معهم نفس الأمر إلا أن فريق العمل المتجه لدور الرعاية يكون أكبر من جهة العدد.