الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يستقبل شباب رعية العائلة المُقدّسة بنجع مبارك

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

استقبل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الأب عِمّانُوئيل محروس، راعي كنيسة العائلة المُقدّسة، بنجع مبارك، ووفد من الشباب المهنئين، للتهنئة بعيدي القيامة المجيد، شم النسيم.

 حوار حول حدث القيامة وظهورات المسيح

وفي جو أبوي ملؤه الفرح، دار حوار بين  المطران والشباب مع حول "حدث القيامة وظهورات المسيح"، مؤكدًا أن إيماننا المسيحي أساسه قيامة المسيح، ونحن شهود على قيامة المسيح بثباتنا، وتمسكنا بإيماننا، الذي فيه نجد الفرح، والسلام الإلهي.

في سياق آخر، احتفلت كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة، وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

رسالة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بمناسبة عيد القيامة المجيد

وفي كلمة العظة، قرأ الأب يوسف رسالة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما استقبل الأب أثناسيوس بدري، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بمرسى مطروح، وفد وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

كذلك، احتفلت خدمة التربية الدينية بالرعية بقيامة الرب يسوع من بين الأموات، من خلال تنظيم عدد من الفقرات المتنوعة.

وايضا احتفلت  كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بعيد القيامة المجيد، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب جرجس أرمانيوس، وألقى الأب جرجس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "يسوع وقيامة الأموات".

توما حبيب الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية أنبا توما حبيب

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