تقام فى احتفالات القيامة.. ما هى صلاة الختن؟

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر بعيد القيامة المجيد، وبهذه المناسبة أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية ومتحدث الكنيسة في مصر نشرة تعريفية عن خدمة صلاة الختن، وقال إن الختن، كلمةٌ سريانيةٌ تعني في اللغة العربية "العريس". نسمع هذه الكلمة مراتٍ عديدة في ليتورجيتنا، خاصةً في صلاة نصف الليل.

وأوضح أن صلاة الختن في الأسبوع العظيم من الصوم الأربعيني المقدس تقام مساء أحد الشعانين ومساء الإثنين العظيم ومساء الثلاثاء العظيم.

وسبق أن قال المرتل أنور صدقي في تصريح خاص إن لحن توليثو من أشهر الألحان التي تتلى على مدار 50 يومًا هي فترة الخماسين المقدسة التالية لعيد القيامة المجيد، ويقول بحسب لغته الرومية الأصلية: تو ليثوسفراجيس ثين توس إيبوتون يوذيئون كى إستراتيوتون فيلاس سون تون تو أكرانتون سوسوما آنيستيس تري إيميروس سوتير ذورومينوس تو كوز موتين ذوئين ذياتوتو إيذيناميس تون أورانون إفؤون سى ذو أوذوتا ذوكساتى آنساستى سو إخرستى ذوكساتى فاسيليا سو ذوكساتى إيكونوميا سومونى فيلان إثروبى.

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للغة العربية: إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجند، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحًا العالم الحياة لأجل هذا قوات السموات هتفوا إليك يا واهب الحياة المجد لقيامتك أيها المسيح المجد لملكك المجد لتدبيرك يا محب البشر.

وللأقباط عاداتهم الاجتماعية في العيد، فقال بيتر خليل، خادم في اجتماع الأسرة، في تصريح خاص، إنه دائما ما يأتي مع احتفالات العيد، ما يسمى بالطلعة أو طلعة القبور أو زيارة القبور، وجميعها مصطلح لأمر واحد وهو قيام المسيحيين الذين لهم فرد من ذويهم متوفى ولا سيما الذين توفي ذووهم في نفس العام الذي حل فيه العيد، بزيارة القبور في إطار قراءة بعض النصوص الدينية وزيارتهم زيارة اجتماعية بحتة لا علاقة لها بالكنيسة أو الأمور الدينية.