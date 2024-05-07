الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل باثنين من قديسيها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة أرسطوس الرسول، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرسطوس الرسول كان هذا القديس من السبعين رسولا وقبل نعمة الروح المعزي مع الرسل في عليه صهيون.

وتكلم معهم باللغات وخدم وكرز وتألم معهم مرارا كثيرة ثم وضعوا عليه اليد ورسموه أسقفا علي أورشليم . وقد علم فيها وفي غيرها وأجري الله علي يديه آيات كثيرة منها تحويل المياه المالحة إلى عذبه وجاهد مع بولس الرسول في رحلاته العديدة حيث كان خادما له وهو الذي ورد ذكره في الإصحاح التاسع عشر من سفر أعمال الرسل . وبعد أن بلغ سن الشيخوخة تنيح بسلام .

كما تحتفل الكنيسة أيضا بذكرى نياحة القديس أكاكيوس أسقف أورشليم ومن معه، الذي كان قد نشأ بارا، واضطهد زمانا طويلا وأجري الله علي يديه آيات وعجائب ثم تنيح بسلام.