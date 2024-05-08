الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي الكسندر روسو الأسقف الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي الكسندر روسو الأسقف الشهيد وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد المونسنيور ألكسندرو روسو في سوليا دي كامبي في 22 نوفمبر 1884 لوالديه فاسيلي وهو كاهن روم كاثوليك ، وأمه تدعي روزاليا ،كان لديه عشرة إخوة وأخت واحدة.

منذ صغره تعلم الإيمان والتقوي من والده الكاهن وأمه المصلية التقية. وكان يخدم القداس الإلهي لوالده الكاهن كل صباح، ويهتم بنظافة المذبح ويقطف الزهور من الحديقة ويضعها على المذبح. وكان متفوقاً في دراسته الابتدائية والإعدادية.

وأكمل تعليمه الثانوي في كل من بيستريتا وتارغو موري وبلاج من عام 1896 إلى عام 1903، وهو العام الذي اجتاز فيه الاختبار النهائي. في عام 1910 حصل على الدكتوراه في اللاهوت من جامعة بودابست.

في 20 يوليو 1910 سيم كاهنًا. ثم أصبح أستاذًا في قسم اللاهوت العقائدي في أكاديمية بلاج اللاهوتية. كما قام بالتدريس في مدرسة القديس باسيليوس الكبير الثانوية فى بلاج ". في عام 1920 تم تعيينه سكرتيرًا للأبرشية ، وفى عام 1923م تم تعيينه راعياً للمجمع الأبرشي . من عام 1925 إلى عام 1930 كان رئيسًا لأكاديمية بلاج اللاهوتية. كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الثقافة المسيحية المرموقة من عام 1911 الى عام 1918م . ومديراً لجريدة الوحدة من عام 1922 الى عام 1930م .

وقد نشر العديد من المقالات والدراسات. من 1918 إلى 1920 كان الأمين العام لمجلس الإدارة الذي أدار ترانسيلفانيا مؤقتًا بسلطات تشريعية وتنفيذية وإدارية من 2 ديسمبر 1918 إلى 4 أبريل 1920م. وفى 5 يونيو 1930م وافق البابا بيوس الحادي عشر لطلب القاصد الرسولي أنجيلو دولشي لتاسيس ابرشية مراموري الجديدة وكانت تضم 264 رعية وكنيسة ، و310732 من المؤمنين.