الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

انتخاب الهيئة القبطية الإنجيلية بمجلس أمناء التحالف الوطنى ومارجريت صاروفيم عضوًا

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن أنه تم انتخابها عضوًا لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال انعقاد أول جمعية عمومية للتحالف، وذلك في إطار إصدار السيد رئيس الجمهورية قراره رقم 149 لسنه 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة مؤسساته وكياناته للانعقاد.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ أول انتخابات لتشكيل مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أعضاء الجمعية العمومية، وانتخاب الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضوًا بمجلس أمناء التحالف الوطني، كما تم انتخاب 20 من كبرى الجمعيات والمؤسسات الخدمية والتنموية من أعضاء الجمعية العامة.

جاء ذلك تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة، برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقًا للقانون سيعيِّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني 25 عضوًا وينعقد لممارسة مهامه.

"زكى": نعتز بكون الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جزءًا من هذا الكيان المصرى

ومن جانبه، عبَّر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته الكبيرة باختيار الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة، عضوًا بمجلس الأمناء، قائلًا: "منذ اليوم الأول لنشاط التحالف ونحن نعتز بكون الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جزءًا من هذا الكيان المصري المخلص، الذي تأسس برعاية وتحت عنايه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واليوم سعداء بعضوية مارجريت صاروفيم عضوًا في مجلس الأمناء بالانتخاب من أغلبية الأصوات"، مضيفًا: "نؤمن بأهمية المشاركة في التحالف الوطني وهي مهمة وطنية، والذي تبنَّى خلال فترة وجيزة عددًا من المبادرات التنموية الكبيرة، التي ساهمت بشكل مؤثر وفعال في تحسين حياة الملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر".

كما أعربت مارجريت صاروفيم عن شكرها العميق واعتزازها وتقديرها لثقة أعضاء وعضوات الجمعية العامة للتحالف، والتصويت لها وانتخابها لتمثلهم فى مجلس الأمناء التى تتشرف بوجودها فيه لتشارك باقي أعضاء مجلس الأمناء الموقرين أداء مهامهم، سائلين الله أن نقدم كل السعي والجهد لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.

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