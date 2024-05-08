بمناسبة الاحتفال بها.. تعرف على طقس الكنيسة فى فترة الخماسين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول احتفالات خماسين عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه الكنائس العالمية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الإنجليكانية أو الرومية.

طقس الكنيسة في فترة الخماسين

وعن طقس الكنيسة في فترة الخماسين المقدسة قالت كنيسة القديس العظيم الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالاسكندرية في نشرة تعريفية ان الطقس الخماسين هو الطقس الفرايحي الذي يمتاز بالنغم المطرب الذي يليق بالأعياد والأفراح الروحية.

فيه تقال الليلويا فاي بيه بي ولحن "طاي شوري" ومرد الأبركسيس الخاص بالعيد كذلك مرد الإنجيل الأسبسمس الآدام والواطس ومديحة التوزيع.

لا يكون في الخماسين صوم البتة ولا ميطانيات.

تُصَلَّى مزامير صلاة الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل.

وعن تسبحة عشية فتُصَلَّى التسبحة كالمعتاد مع ملاحظة أن يقال المجمع بطقس الأعياد السيدية وتقال إبصالية واطس أو آدام الخاصة بعيد القيامة، وفي عشيات الآحاد يقرأ الطرح الخاص بكل أحد قبل ختام التذاكيات، ومن بعد عيد الصعود المجيد تقال إبصالية الصعود واطس أو آدام.

وبخصوص رفع بخور عشية وباكر فيرفع البخور كالمعتاد في الطقس الفرايحي مع ملاحظة أن تقال أرباع الناقوس كالآتي في أيام الآدام الربع الأول "أبخرستوس بنوتي"، والربع الثاني "شيري تيف أناستاسيس"، والربع الثالث "آنون خا نيلاؤس"، والربع الرابع "أوأون أو هلبيس"، والربع الخامس "شيري ني ماريا تي اتشرومبي" والربع السادس "شيري ني ماريا خين أو شيري"، والربع السابع "شيري ميخائيل"، ثم تكمل كالمعتاد.

و في الأيام الواطس يقال الربع الأول والثاني كما هما ثم تقال "شيري تي إككليسيا" ثم يكمل من الربع الخامس كما في الأيام الآدام.

تقال ذكصولوجيات القيامة (ومن بعد عيد الصعود المجيد تضاف ذوكصولوجية الصعود) ثم ذكصولوجية القديسة العذراء والملاك ميخائيل ثم ما يلاءم من الذكصولوجيات.

يقال مرد المزمور ومرد الإنجيل الخاصين بالخماسين.