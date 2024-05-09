الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد حجب شحنات أسلحة أمريكية.. وزير دفاع الاحتلال يوجه رسالة مبطنة لـ"بايدن"

جالانت
جالانت

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الخميس، من أنه "لا يمكن إخضاع" القوات الإسرائيلية، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن لن تقدم أسلحة لغزو إسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال جالانت خلال حفل تأبين يوم الخميس: "أتوجه إلى أعداء إسرائيل وكذلك إلى أفضل أصدقائنا وأقول- لا يمكن إخضاعنا".

وأضاف "سنقف أقوياء وسنحقق أهدافنا. سنضرب حماس وسنضرب حزب الله وسنحقق الأمن"، مضيفا: "ليس لدينا خيار، ليس لدينا دولة أخرى. سنفعل كل ما هو ضروري، وأكرر- كل ما هو ضروري، من أجل الدفاع عن مواطني إسرائيل، وإزالة التهديدات الشريرة ضدنا، والوقوف في وجه أولئك الذين يحاولون تدميرنا".

تهديد بايدن بوقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل 

 

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تأتي تصريحات جالانت بعد أن هدد "بايدن" بوقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا شن الجيش الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على رفح- حيث اضطر أكثر من مليون فلسطيني إلى الفرار من القصف الإسرائيلي. وفقًا للأمم المتحدة. 

وقد تم اقتلاع أعداد كبيرة من سكان غزة مرة أخرى يوم الإثنين، عندما أصدرت القوات الإسرائيلية أمر نقل قبل تكثيف الضربات القاتلة على رفح.

 

 

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