هلا مدريد ولا شىء آخر.. أنشيلوتى يواصل احتفاله بالتأهل لنهائى دورى الأبطال

واصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني احتفالاته بتأهل فريقه للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ في مباراة إياب الدور نصف النهائي للبطولة بهدفين مقابل هدف، ونتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وكتب أنشيلوتي عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس": "ليلة أخرى لا تصدق في البرنابيو، والعودة للنهائي مرة أخرى، كانت ليلة لا تصدق، هلا مدريد ولا شىء آخر".

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني وشكوك حول مشاركته ضد بروسيا دورتموند

وأعلن الريال، في بيان رسمي، إصابة أوريلين تشواميني بإجهاد في القدم اليسرى، مشيرًا إلى أنه سيقدم التطورات بشأن الإصابة في الوقت المناسب.

وأفادت تقارير صحفية بإصابة تشواميني قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في القدم اليسرى في مران الفريق، وخرج من الملعب يوم الخميس الماضي عارجًا على قدمه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة تشواميني في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.

من جانبها، ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن نسبة لحاق اللاعب بالمباراة النهائية لا تتجاوز 20%.

المدير الرياضي لبايرن ميونخ يعلق على الخطأ التحكيمى أمام ريال مدريد بدورى الأبطال

وعلق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عن الخطأ التحكيمي في مباراة ريال مدريد، قائلًا: "كان الأمر غريبًا ومشكوكًا فيه للغاية".

وأضاف: "أطلق الحكم صافرته قبل تسديدة دي ليخت، لذلك لم يكن بإمكان تقنية الفيديو التدخل".

وتابع: "لقد قال الحكم إنه كان خطأه، ولكن لا يمكننا قبول هذا الاعتذار".

وشدد: "الجميع كان ينتظر أن يكون نهائي دوري الأبطال ألمانيًا بين بايرن ميونخ ودورتموند، ولكن الحكام البولنديين كان لهم رأي آخر".

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويلتقي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.