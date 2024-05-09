الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هلا مدريد ولا شىء آخر.. أنشيلوتى يواصل احتفاله بالتأهل لنهائى دورى الأبطال

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

واصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني احتفالاته بتأهل فريقه للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ في مباراة إياب الدور نصف النهائي للبطولة بهدفين مقابل هدف، ونتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وكتب أنشيلوتي عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس": "ليلة أخرى لا تصدق في البرنابيو، والعودة للنهائي مرة أخرى، كانت ليلة لا تصدق، هلا مدريد ولا شىء آخر".

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني وشكوك حول مشاركته ضد بروسيا دورتموند

وأعلن الريال، في بيان رسمي، إصابة أوريلين تشواميني بإجهاد في القدم اليسرى، مشيرًا إلى أنه سيقدم التطورات بشأن الإصابة في الوقت المناسب.

وأفادت تقارير صحفية بإصابة تشواميني قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في القدم اليسرى في مران الفريق، وخرج من الملعب يوم الخميس الماضي عارجًا على قدمه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة تشواميني في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.

من جانبها، ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن نسبة لحاق اللاعب بالمباراة النهائية لا تتجاوز 20%.

المدير الرياضي لبايرن ميونخ يعلق على الخطأ التحكيمى أمام ريال مدريد بدورى الأبطال

وعلق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عن الخطأ التحكيمي في مباراة ريال مدريد، قائلًا: "كان الأمر غريبًا ومشكوكًا فيه للغاية".

وأضاف: "أطلق الحكم صافرته قبل تسديدة دي ليخت، لذلك لم يكن بإمكان تقنية الفيديو التدخل".

وتابع: "لقد قال الحكم إنه كان خطأه، ولكن لا يمكننا قبول هذا الاعتذار".

وشدد: "الجميع كان ينتظر أن يكون نهائي دوري الأبطال ألمانيًا بين بايرن ميونخ ودورتموند، ولكن الحكام البولنديين كان لهم رأي آخر".

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويلتقي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أنشيلوتي ريال مدريد دوري ابطال اوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا اصابة تشواميني موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة بالدقهلية

نقيب الأشراف يعزى الإمارات فى وفاة الشيخ هزاع بن زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين