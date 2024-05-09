خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2024 والدفع عبر HCWW-125

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. يبحث ملايين المواطنين في مختلف أنحاء مصر عن طريقة وخطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهرى من مياه الشرب، وتوفير إمكانية دفع قيمة الفاتورة الشهرية على عدة تطبيقات إلكترونيا، وذلك بدلًا من الذهاب إلى شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف المحافظات.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

كما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعد إرتفاع معدلات البحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك والمنصات وجوجل، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ودفعها إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

كذلك، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، توفير فواتير استهلاك المياه الشهرية بعدد الأمتار وقيمتها المالية لدفعها، وذلك من خلال بعض التطبيقات على جوجل بلاي منها

تطبيق HCWW-125، حيث يتم اختيار المحافظة التابع لها والمنطقة السكنية.

وأيضا اختيار الشركة القابضة سواء القاهرة أو الإسكندرية مثلًا.

ويتم الضغط على استعلام لتظهر البيانات، ودفع قيمة الاستهلاك لمياه الشرب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

في السياق، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كافة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه، والتي يستعرصها "الدستور"، كالآتي:

أولا.. الدخول إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب.

ثانيًا.. الولوج إلى قائمة خدماتنا.

ثالثًا.. اختيار احسب فاتورتك.

رابعًا.. تسجيل البيانات وتتضمن الاسم والمحافظة

خامسًا.. قراءة العداد السابقة والخالية.

طرق سداد فاتورة المياه شهريا

في النهاية، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طرق سداد متنوعة لقيمة استهلاك المياه شهريا، وذلك تيسر لي على المواطنين، منها الآتي:

1- من خلال التطبيق HCWW-125.

2- دفع فاتورة المياه من خلال فوري.

3- الدفع من خلال الهاتف المحمول.

4- سداد فاتورة إستهلاك المياه عبر تطبيق "خالص" وتطبيق "أمان".

5- دفع قيمة الفاتورة الشهرية لمياه الشرب من خلال البوابة الإلكترونية.

6- السداد من خلال "سهل" في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

في الختام، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة توفير فواتير استهلاك المياه الشهرية عبر عدة وسائل لراحة المستهلكين.