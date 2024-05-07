الثلاثاء 07 مايو 2024
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فيديو

نجوم على سرير الطبيب النفسى.. أصالة ومنى زكى وخالد الصاوى أبرز الحالات (فيديو)

أصالة
أصالة

ترصد الدستور فيديو جراف لنجوم تعرضوا للعلاج النفسي بسبب مشاكل متعددة، ومن أبرزهم مني زكي التي أكدت أنها ذهبت للطب النفسي وذلك بسبب الأدوار الفنية التي تجسدها في السينما خاصة بعد فيلم احكي يا شهر زاد الأمر الذي دفعها إلى مشاكل نفسية ولجأت للعلاج. 

وأكدت الفنانة غادة عبدالرازق أن لديها رحلة طويلة مع الطب النفسي، وأنها ما زالت حتي الآن تعالج تلك الأزمة ولم تغير طبيبها التي بدأت معه مرحلة العلاج النفسي، وأيضا الفنانة أصالة التي تعرضت لصدمة نفسية بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان وتعرضت لحالة من الشيزوفرينيا، ولجأت للعلاج النفسي حتي تعافت. 

نجوم طب النفسي ازمات نفسية نجوم علي سرير الطب النفسي أصالة ومني زكي

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