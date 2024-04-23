صاحب محل أسماك يطالب المواطنين بالمقاطعة:"لازم نقضى على جشع التجار" (فيديو)

أطلق عدد من مواطني دمياط مبادرة "مقاطعة الأسماك" بعد غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه واستجاب أصحاب المحال للمقاطعة لمنع جشع التجار، لانخفاض الأسعار واستقرارها داخل سوق السمك بالمحافظة.

صاحب محل سمك بدمياط:" استمروا في المقاطعة"

قال عمرو فودة، أحد تجار الأسماك بدمياط:"فكرة المقاطعة فكرة إيجابية ولازم نستمر بها، لكن أنا كصاحب محل مقدرش أوقف شغلي، لكن مع فكرة المقاطعة، لأن اللي بيحصل من التجار اسمه تجارة غير مشروعة ولازم نقضي عليها".

أضاف عمرو خلال فيديو لـ"الدستور ":"مبقاش حد عارف يشتري سمك لأهل بيته كانت الأول وجبة متاحة للجميع، دلوقتي السمك الشبار وصل لـ160 جينهًا حرام ده مكسب غير حلال ولا يرضي الله".

أوضح:"بالنسبة ليا كصاحب محل سمك شغال لكن مش عايز الشغل يوقف لازم المواطنين يستمروا في المقاطعة حتى يستجيب تجار الأسماك، ويخفضوا الأسعار والمكسب يكون في حدود المتاح".

وشهدت سوق الأسماك في دمياط اليوم إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، وطالبوا استمرار حملات المقاطعة لمدة أسبوع كامل التي بدأت منذ صباح اليوم، مطالبين بعدم شراء الأسماك وأن المعروض في الأسواق غير طازج وعمره 3 أيام لتتوقف حركة البيع بشكل كبير وأن يستجيب لهم التجار في أقرب وقت.

وبدأت من بورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية بعد أن أطلق عدد من المواطنين مبادرة “خليه يعفن” بالمحافظة: "بعد ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني خلال الفترة الحالية رغم استقرار الأسعار، ولا تزال الحملة مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء حتى يستجيب تجار الأسواق، بعد الضغط عليهم من خلال حملات المقاطعة واستجاب بالفعل التجار لمطالبهم وقاموا بتخفيض أسعار الأسماك داخل الأسواق بشكل ملحوظ.

https://youtu.be/lEgr9bPQxf0