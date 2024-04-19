الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيار وفاء عامر لحظة دفن جثمان الراحل صلاح السعدنى

وفاء عامر
وفاء عامر

سيطر الحزن على الفنانة وفاء عامر ودخلت في حالة انهيار خلال مراسم دفن الفنان الراحل صلاح السعدني.

وشيع المئات جثمان الراحل منذ قليل، بمقابر العائلة بطريق الواحات، ورافق الفنان أحمد السعدني جثمان والده من مقابر العائلة.

ووصل جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد في محافظة الجيزة قبل لحظات، مع وجود أسرة الراحل وعدد من نجوم الفن، استعدادًا لتشييعه عقب صلاة العصر.

وتوفي الفنان القدير صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

 

آخر أعمال  الفنان صلاح السعدني

يعد مسلسل "القاصرات" بطولة صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبو عميرة آخر الأعمال الفنية الدرامية في حياة الراحل، وبعدها اختفي تمامًا عن الشاشة المصرية.

 

نشأة حياة السعدني

ولد صلاح السعدني 23 أكتوبر 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، من محافظة المنوفية، وشقيقه الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.


بداية حياته الفنية

بدأ صلاح السعدني دخول الفن بمسرح الكلية مع زميل دراسته الزعيم عادل إمام، وظهر لأول مرة من خلال مسلسل الرحيل عام 1960، ثم غاب عن الشاشة لمدة تقترب من 4 سنوات، ليعود من خلال مسلسل الضحية عام 1964.


عمدة الفنانين

العمدة سليمان غانم من أكثر الشخصيات التي دخلت قلوب المشاهدين التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية"، وأصبح لقبا يناديه به الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان 1987، وهو إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل بأجزائه الخمسة التى كتبها "عكاشة" حينها عن حي الحلمية، الذي كان حيا راقيا للبشاوات والبهوات ثم يتحول إلي حي شعبي يعيش فيه الطبقة الوسطي والفقراء، وسط صراعات وحكايات أداها أبطال عمل بشكل مميز.

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