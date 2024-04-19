القبض على المتهمين الثلاثة أثناء سرقة طالبين فى أكتوبر (فيديو)

تعرض طالبان في الخامسة عشر من أعمارهم، للإعتداء والسرقة من الأشرار الثلاث، أثناء توجههم إلي المدرسة في صباح رمضان

بداية البلاغ من قسم الشرطة

ورد بلاغ إلي لقسم شرطة أكتوبر، برئاسة المقدم محمد مجدي، ومعاون المباحث النقيب صطفى إسماعيل، ومدير أمن الجيزة الذي اهتم شخصيًا بالقضية حتي تم القبض علي المتهمين الثلاث.

تعرض طالبان لسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من تشكيل عصابي، بكمبوند جاردينيا الشمس بأكتوبر، أثناء توجههم إلي مدرستهم.

وتلقي محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من طالبان مفاداه أنهم أثناء اتجاههم إلي المدرسة تعرض لهم 3 أشخاص محاولين سرقتهم بالإكراه بدائرة القسم، تحت تهديد السلاح الأبيض، بالمحضر رقم 3784 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر.

الأم تروي تفاصيل القصة

وقالت سجدة والدة الطالب يوسف نوفل لـ"الدستور": أثناء توجه ابني وزميله إلي المدرسة بنهار رمضان يوم ٧ أبريل فوجئ بنزول شخصان من سيارة وقاما بالاعتداء عليه بشومه على رأسه، لسرقة هاته بالإكراه، وأحدثا له إصابات في الرأس".

وأضافت والدة الطالب يوسف المجني عليه:" أثناء ذهابه وجد 3 أشخاص أمام سيارة وفي انتظارهم شخص بسيارة مغطاه نمرها بحقيبة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وحاولوا سرقة هاتفه، وعندما رفض قاموا بضربه في رأسه وبعدها بثواني فقد الوعي".

وأشادت الأم سجدة بجهود الشرطة، مؤكدة على اهتمامهم بالقضية حتي المتهمين، كما عبرت عن شعورها بالامتنان لوقوفهم إلى جانب نجلها في هذه المحنة.

وبعد القبض عليهم حرص الأم على عمل محضر عدم تعرض بعد تهديد أهل المتهمين أنهم علموا محل اقامتها، بعد القبض عليهم، رقم ٢٢٨٦ لسنة ٢٠٢٤ اداري أول أكتوبر.

اعتراف المتهمين بالواقعة

أعترف المتهمين الثلاث أنهم قاموا بالاعتداء على الطالبين أثناء توجههم إلي المدرسة في صباح رمضان، وقاموا بسرقة الموبايلات وقاموا ببيعها برقم 350 جنيهًا علي الرغم أن سعر الموبيل الأساسي 6000 آلاف.

مديرية أمن الجيزة كثفت جهودها لضبط المتهمين

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على طالبين وسرقة متعلقاتهما في مدينة 6 أكتوبر، وتبين أنهم 3 عاطلين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبدأت النيابة التحقيق، برئاسة وكيل النيابة أحمد مصطفي كامل.

https://www.youtube.com/watch?v=PNC79ttJLqs