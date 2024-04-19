الجمعة 19 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

وداعًا حسن أرابيسك.. رحيل الضلع الثانى من المثلث العظيم

الفنان صلاح السعدني
الفنان صلاح السعدني

رحل الفنان القدير المثقف صلاح السعدني صاحب الدراما الهادفة، فمن ينسي دور حسن أرابيسك التي كانت بداية السيطرة على الدراما المصرية، وهل للذاكرة أن تتجاهل دور أبو عبدالقادر في الناس في كفر عسكر الذي ما زال محفورًا في قلوب محبيه.

وقال الفنان الراحل سعيد صالح ذات مرة عن صديق عمره صلاح السعدني: "المتحدث اللبق المثقف في المثلث، كان شاهدًا على تفوقنا أنا وعادل إمام في السينما والمسرح، فاختار التليفزيون والدراما ليتفرد بها وكان أعظمنا فيها".


وأضاف سعيد صالح: "أما عن جيلي فقد رأيت دوره العظيم في الإخوة أعداء وكيف جسد دور الأب القاسي المفرق بين الإخوة، والأناني التي تقوده شهوته، فعمل مسلسل مع جيل جديد مكون فتحى عبدالوهاب وأحمد رزق وياسر جلال، مسلسل سيعيش عشرات السنين".

نشأة حياة السعدني


ولد الفنان القدير صلاح السعدني 23 أكتوبر 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، من محافظة المنوفية، وشقيقه الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.


بداية حياته الفنية

بدأ عمدة الفن المصري صلاح السعدني دخول الفن بمسرح الكلية مع زميل دراسته الزعيم عادل إمام، ولكنه تفرغ للدراما بشكل كبير وظهر لأول مرة من خلال مسلسل الرحيل عام 1960، ثم غاب عن الشاشة لمدة تقترب من 4 سنوات، ليعود من خلال مسلسل الضحية عام 1964.


عمدة الفنانين

وتعتبر شخصية العمدة سليمان غانم من أكثر الشخصيات التي دخلت قلوب المشاهدين التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية"، وأصبحت لقبًا يناديه به الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل بأجزائه الخمسة التى كتبها "عكاشة" حينها عن حي الحلمية الذي كان حيًا راقيًا للباشوات والبهوات ثم يتحول إلى حي شعبي تعيش فيه الطبقة الوسطى والفقراء، وسط صراعات وحكايات أداها أبطال عمل بشكل مميز.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني


وكان مسلسل "القاصرات" بطولة صلاح السعدني، بداية الغياب عن الدراما المصرية والذي يعد من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة آخر الأعمال الفنية الدرامية في حياة الراحل وبعدها اختفي تمامًا عن الشاشة المصرية.

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