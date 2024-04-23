أسواق بلا زبائن.. المقاطعة تصل دمياط.. تجار الأسماك يخفضون الأسعار والأهالى: خليها تعفن

شهدت أسواق محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حالة من الركود في البيع وشراء، استجابة لمطالب المواطنين بمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم، حتى يستجيب التجار لانخفاض الأسعار واستقرار سوق السمك بشكل إيجابي يرضي الجميع، والتي بدأت من محافظة بورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية.

وكانت قد شهدت أسواق السمك في دمياط، ارتفاعًا كبيًرا في سعر الأسماك، حيث وصل سعر كيلو السمك البوري إلى 200 جنيه، والبلطي 120 جنيهًا، الأمر الذي دفع المواطنين إلى اللجوء إلى حملات المقاطعة.

"خليه يعفن" من بورسعيد لدمياط

وأطلق عدد من المواطنين مبادرة "خليه يعفن بمحافظة بورسعيد" بعد ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني خلال الفترة الحالية رغم استقرار الأسعار، ولا تزال الحملة مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء حتى يستجيب تجار الأسواق، بعد الضغط عليهم من خلال حملات المقاطعة.

وانخفض سعر كيلو الشبار المبطرخ في محافظة بورسعيد - التي أطلقت المبادرة - والذي فجر الأزمة من 250 لـ140 جنيهًا للكيلو الواحد.

وانخفضت الأسعار في كل الأنواع بين 40 و50 جنيهًا، وتزايدت إعلانات محال بيع الأسماك عبر "فيسبوك"، في محاولة لجذب الزبائن، إلا أن المواطنين علقوا على المنشورات بهشتاج المقاطعة، وتحولت من بوستات للإعلان إلى المقاطعة حتى يستجيب التجار لمطالبهم.

وشهدت سوق الأسماك في محافظة بورسعيد ودمياط اليوم إقبالاً ضعيفًا من المواطنين، ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار، وأكدوا استمرار المقاطعة لمدة أسبوع كامل، مطالبين بعدم شراء الأسماك، وأن المعروض في الأسواق غير طازج وعمره 3 أيام لتتوقف حركة البيع بشكل كبير.

دمياط

دمياط

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