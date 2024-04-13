السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حديقة الأزهر كاملة العدد.. إقبال كثيف من المواطنين وسط فرحة وبهجة العيد (صور)

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

شهدت حديقة الأزهر، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك، حيث حرصت الأسر على التوافد إلى الحديقة مع أبنائها للاحتفال بتلك المناسبة السعيدة منذ أول أيام العيد.

وظهر الأطفال أثناء الرسم على وجوههم بالألوان وشراء البلالين الملونة، وانتشارهم داخل ساحة الألعاب المجانية الموجودة داخل حديقة الأزهر، باعتبارها متنفسًا طبيعيًا للمواطنين لقضاء عطلة العيد.

وتوافد آلاف المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن السياحية بمحافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أية حالات.

وانتشر رجال الأمن فى الحدائق والمتنزهات في جميع المحافظات لضبط الحالة الأمنية ومواجهة أي مشاكل داخل الحدائق، كما تنتشر الدوريات الأمنية والمرورية لضبط الحالة المرورية وتسييرها على أكمل وجه ممكن خلال فترة الإجازة.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن وزير العمل إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، والتي بدأت من الثلاثاء وتستمر حتى الأحد 14 أبريل، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد 14 إبريل 2024، من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.

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