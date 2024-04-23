الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"خليه يعفن"..حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد تشل حركة البيع بالشوادر لليوم الثالث على التوالى

محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك

 

 

 

تشهدت شوادر وأسواق السمك بمحافظة بورسعيد لليوم الثالث انخفاضا كبيرا في الأسعار بعد استجابة المواطنين بشكل كبير وانتشار الدعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك بالمدينة الباسلة.

 

انخفاض أسعار الأسماك 

انخفض سعر كيلو الشبار المبطرخ والذي فجر الأزمة من 250 لـ 140 جنيهًا، وانخفضت الأسعار في كافة الأنواع بين 40 والـ 50 جنيها، وتزايدت إعلانات محال بيع الأسماك عبر فيسبوك، وذلك في محاولة لجذب الزبائن، إلا أن المواطنين علقوا علي المنشورات بهشتاج المقاطعة، وتحولت من بوستات للإعلان إلى المقاطعة.

وشهدت سوق أسماك بورسعيد اليوم إقبالا ضعيفا من المواطنين وظهر شبه خاليا تماما، ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار، وأكدوا على استمرار المقاطعة لمدة أسبوع كامل، مطالبين عدم شراء الأسماك، وأن المعروض في الأسواق غير طازج وعمره 3 أيام لتتوقف حركة البيع تماما.

 

وفي سياق متصل، انتقلت المبادرة التي انطلقت من بورسعيد إلي محافظات أخري، فأعلنت الإسماعيليه وكفر الشيخ ودمياط وأيضا مرسي مطروح الانضمام للمبادرة ومقاطعة الأسماك حتي انخفاض أسعارها بعد الزيادة المبالغ فيها التي شهدها سوق بيع الأسماك.

 

وفي شأن آخر، أعلن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  رفضه خلال جولته مع  رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تتضمن الزيارة تفقد سوق الأسماك، لتضامنه مع أهالي المحافظة في حملة مقاطعة الأسماك، حرصا على المواطن البسيط، واستجابة لمطالب الأهالي بمقاطعة الأسماك حتي انخفاض اسعارها.

 

وأكد أنه لن يتناول الأسماك استجابة للحملة الشعبية، التي أطلقها أبناء المحافظة الباسلة، مشيرا أن أبناء بورسعيد كانوا دائما يتصدوا لكل ما هو مخالف، فهم رمز للكفاح والنضال علي مره العصور.

 

محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
IMG-20240422-WA0129
IMG-20240422-WA0129
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك
محال بيع الأسماك

IMG-20240423-WA0021
IMG-20240423-WA0021
IMG-20240423-WA0020
IMG-20240423-WA0020
IMG-20240423-WA0019
IMG-20240423-WA0019
بورسعيد افتتاح سوق السمك أسعار السمك الطازج مقاطغه الأسعار

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