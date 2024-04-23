"خليه يعفن"..حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد تشل حركة البيع بالشوادر لليوم الثالث على التوالى

تشهدت شوادر وأسواق السمك بمحافظة بورسعيد لليوم الثالث انخفاضا كبيرا في الأسعار بعد استجابة المواطنين بشكل كبير وانتشار الدعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك بالمدينة الباسلة.

انخفاض أسعار الأسماك

انخفض سعر كيلو الشبار المبطرخ والذي فجر الأزمة من 250 لـ 140 جنيهًا، وانخفضت الأسعار في كافة الأنواع بين 40 والـ 50 جنيها، وتزايدت إعلانات محال بيع الأسماك عبر فيسبوك، وذلك في محاولة لجذب الزبائن، إلا أن المواطنين علقوا علي المنشورات بهشتاج المقاطعة، وتحولت من بوستات للإعلان إلى المقاطعة.

وشهدت سوق أسماك بورسعيد اليوم إقبالا ضعيفا من المواطنين وظهر شبه خاليا تماما، ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار، وأكدوا على استمرار المقاطعة لمدة أسبوع كامل، مطالبين عدم شراء الأسماك، وأن المعروض في الأسواق غير طازج وعمره 3 أيام لتتوقف حركة البيع تماما.

وفي سياق متصل، انتقلت المبادرة التي انطلقت من بورسعيد إلي محافظات أخري، فأعلنت الإسماعيليه وكفر الشيخ ودمياط وأيضا مرسي مطروح الانضمام للمبادرة ومقاطعة الأسماك حتي انخفاض أسعارها بعد الزيادة المبالغ فيها التي شهدها سوق بيع الأسماك.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رفضه خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تتضمن الزيارة تفقد سوق الأسماك، لتضامنه مع أهالي المحافظة في حملة مقاطعة الأسماك، حرصا على المواطن البسيط، واستجابة لمطالب الأهالي بمقاطعة الأسماك حتي انخفاض اسعارها.

وأكد أنه لن يتناول الأسماك استجابة للحملة الشعبية، التي أطلقها أبناء المحافظة الباسلة، مشيرا أن أبناء بورسعيد كانوا دائما يتصدوا لكل ما هو مخالف، فهم رمز للكفاح والنضال علي مره العصور.

محال بيع الأسماك

محال بيع الأسماك

محال بيع الأسماك

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محال بيع الأسماك

محال بيع الأسماك

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