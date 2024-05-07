تزوجت مسيحي واشترطت عليه اعتناق الإسلام.. محطات في حياة دانا حلبي خطيبة محمد رجب (فيديو)

تصدر الفنان محمد رجب خلال الأيام الماضية التريند مع النجمة دانا حلبي التي اشتهرت في مصر بسبب أغانيها الغريبة، وهي من مواليد الكويت.

واشتهرت “دانا” في بدايتها بأغنيتها الشهيرة “أنا دانا” وحققت مشاهدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أنها ليست مطربة.

دخلت التمثيل في عام 2016 وشاركت في فيلم "بغمضة عين"، وبعدها شاركت في أعمال أخرى كثيرة ومن ضمنها دور كارولين اللبنانية مع محمد عادل إمام.

تزوجت دانا مرتين في حياتها وكان زوجها الأول من مسيحي يدعى إيلي ميلاد حيدر، واشترطت عليه أن يعتنق الإسلام ليتزوجها ووافق بالفعل، أما زوجها الثاني فكان مصور المشاهير المصري أيمن عباس.

أما سبب تصدر محركات البحث خلال الفترة الحالية، فقد نشرت دانا أغنية جديدة بعد فشل زواجها وقررت الابتعاد عن الارتباط، وهي أغنية "حمودي حمودي"، ولمحت بقصة حب جديدة، الأمر الذي جعل جمهورها في حيرة، لكن اكتشف الجمهور حبها لمحمد رجب بعد ظهورها معه في فرح إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل "حق عرب"، وفكوا لغز الأغنية.