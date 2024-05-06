الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضحك ولعب.. حديقة الأزهر ملاذ المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم (صور)

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

شم النسيم مناسبة يجتمع فيها المواطنين للاحتفال بعيد الربيع والذي يفخر به المصريون ويحرصون على الاحتفال به كل عام في سعادة وسط الزهور والحدائق، منذ العصر المصري القديم، حارصين علي الاستمتاع بتلك المناسبة المبهجة.

وشهدت حديقة الأزهر إقبالا من المواطنين منذ صباح اليوم الإثنين للاحتفال بعيد شم النسيم، في جو ملئ بالبهجة والسعادة والتي تعتبر ملاذ المواطنين في الأعياد والمناسبات العامة.

وترصد “الدستور” بعض الصور من داخل الحدائق للأسر في أجواء مليئة بالبهجة والاستمتاع فارشين الحدائق للاحتفال بعيد الفصح خاصة داخل حديقة الأزهر التي تحتوي علي أكثر من مكان رائع سواء نافوره أو العاب للأطفال أو من أعلي قمة في الحديثة التي تنظر إلي القلعة والقاهرة القديمة.

موعد فتح أبواب حديقة الأزهر

ويبدأ الموظفون والعمال بحديقة الأزهر بفتح أبوابها للزائرين  من  الساعة 9 صباحا وحتى 11 مساءً في يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وفي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء تكون المواعيد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، وتزدحم الحديقة بالزوار في الإجازات الرسمية والاعياد باعتبارها من اشهر حدائق القاهرة.

إجازت شهر مايو عام 2024

بدأت إجازة  شهر مايو من يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى يوم غدا الإثنين حيث كان يوم الجمعة 3 مايو 2024 والسبت 4 مايو 2024 إجازتين أسبوعيتين بينما اليوم الأحد 5 مايو 2024، يكون هناك إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد العمال، بينما يوم الإثنين 6 مايو 2024 يُعتبر إجازة بمناسبة شم النسيم، ثم تتوالى بعد ذلك الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة 10 مايو والسبت 11 مايو، وكذلك يومي الجمعة 17 مايو والسبت 18 مايو والجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو والجمعة 31 مايو جميعها إجازات أسبوعية.

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