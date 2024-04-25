ذكرى التحرير.. موهبة سيناوية تخص "الدستور" بأغنية "أرض الفيروز" (فيديو)

يمتلك موهبة خاصة في الغناء، ليس فحسب، بل يبرع في الإنشاد والمواويل بصوت عذب يجعل من يسمعه للوهلة الأولى ينجذب إليه، ويتمنى ألّا يتوقف، ذاك هو عبدالرحمن عبدالبني، الذي تأثر كثيرًا بنشأته في سيناء، حتى أنه قدم أغنية مخصوص عن أرض الفيروز في ذكرى التحرير.

موهبة سيناوية

قال عبدالرحمن عبدالنبي لـ"الدستور":"الغناء حبي الأول الغناء وتعلمت كثيرًا من أساتذتي في شمال سيناء، وشاركت في مسابقة إبداع مركز شباب سيناء، وكنوز الإنشاد، لأن موهبتي جزء من حياتي وحلمي الشهرة والنجاح لتحقيق أمنيتي بمساعدة أهلي ودعمني الكثير من الأصدقاء".

وأضاف:"شاركت في إعلان في رمضان الماضي، وقدمت كورال سيناوي بمشاركة عدد من من أبناء شمال سيناء، وحققت نجاحًا كبيرًا".

المشاركة في مسابقة المتحدة

ويأمل الموهبة السيناوية، المشاركة في برنامج المواهب التي تنظمها الشركة المتحدة لاكتشاف نجوم جديدة، مشيرًا إلى أنه قدم في برنامج "الدوم" الموسم الماضي، ولكن حدثت له ظروف منعته من المشاركة.

ولم ينس عبدالرحمن عبدالبني، تقديم التنئهة للرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تحل اليوم الخميس، 25 أبريل.

عيد تحرير سيناء

يأتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء تزامنا بالمرور بالتحديات والفرص التي تنتظر مصر في ضوء الاحتفال بإجازة عيد تحرير سيناء. من بين هذه التحديات، الحفاظ على الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة. كما يتم التطرق إلى دور مصر في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وهناك أهمية كبرى لدى المصريين عن الاحتفال بإجازة عيد تحرير سيناء كتجسيد للتضحيات والانتصارات التي حققتها مصر، وضرورة العمل المستمر لتحقيق التنمية والازدهار في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز دورها كقوة إقليمية وعالمية في تعزيز السلام والاستقرار.

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