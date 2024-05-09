الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

حوادث

6 يوليو.. الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنطق المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، فى جلسة 6 يوليو المقبل بحكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى بعدم دستورية المؤجر والمستأجر الدستورية العليا

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