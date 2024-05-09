إيقاف مابولولو مباراتين وتغريم طارق العشرى 20 ألف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الـ9 من بطولة دوري نايل وذلك طبقًا لقائمة العقوبات في لائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 والتي جاءت فيها توقيع غرامة مالية على طارق العشرى، المدير الفني لفريق الاتحاد وقيمتها 20 ألف جنيه، بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

كما قررت الرابطة إيقاف كريستوفر مابولولو لاعب فريق الاتحاد لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه لحصوله على البطاقة الحمراء بسبب تعمد الخشونة مع رامى ربيعة مدافع الأهلي.

وحقق الأهلى الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى احتضنها ستاد القاهرة الدولى الثلاثاء الماضى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لدورى نايل.