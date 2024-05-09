الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة فى معرض الدوحة الـ33

هيئة الكتاب
هيئة الكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بما يقرب من ٣٥٠ عنوانًا، في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدُولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية.

وتقدم الهيئة في معرض الدوحة إصدارات مشروع استعادة طه حسين والذي يضم أكثر من 17 عنوانًا من مؤلفات عميد الأدب العربي، وإصدارات سلسلة التراث الحضاري، وموسوعة تحسين الخطوط، والخط الكوفي، وكتاب الأغاني في 24 جزءًا، وسلسلة ديوان الشعر المصرى، وسلسلة الجوائز، والأعمال الكاملة لكل من جمال الغيطاني، وصلاح عبدالصبور، وثروت عكاشة، إلى جانب إصدارات أحمد لطفي السيد، وفجر الضمير، وأبوالهول، وموسوعة مصر القديمة، لعالم المصريات الدكتور سليم حسن، وموسوعة وصف مصر، وإصدارات سلسلة حكايات النصر.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024، ويشارك به 515 دار نشر من 42 دولة، وتحل عليه سلطنة عمان «ضيف شرف» هذه الدورة.

كانت قد شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة في كافة فروع المعرفة، منها مشروعات (استعادة طه حسين، أدباء القرن العشرين، عقول، حكايات النصر، ديوان الشعر المصري، الإبداع العربي)، وغيرها. وأبرز الدراسات عن الأديب العالمي وأحدث الإصدارات التي تتنوع بين الرصيد الثقافي الزاخر والحديث نتاج المبدعين والمفكرين والكتاب، مما تم إنتاجه في القطاعات المعنية بالكتاب في وزارة الثقافة، لما توليه من ثقة في الإسهام بتميز هذه الدورة، وحرصها على ترسيخ أواصر العمل والتعاون المثمر.

وحلت مصر ضيف شرف على معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وقدمت مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي عبرت عن الحضارة المصرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معر ض الدوحة الد ولي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية

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