ليالي مصر.. «المتحدة» تطلق أكبر برنامج ترفيهى فى أعياد الربيع

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج للفعاليات الفنية والترفيهية فى الوطن العربى باسم «ليالى مصر»، فى عدد كبير من المحافظات خلال أعياد الربيع، استكمالًا لمسيرة تحقيق العدالة الفنية وإتاحة الفن والترفيه لجميع فئات المجتمع فى شتى المناطق والمحافظات.

ويشمل مشروع «ليالى مصر» إقامة فعاليات ترفيهية وحفلات بالتعاون بين «المتحدة» و«برودكشن» و«تذكرتى» لكبار النجوم، بأسعار مخفضة، لإتاحة الفرصة للجمهور من خارج القاهرة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.

حكيم وعدوية فى المنوفية.. ورامى صبرى ومسلم فى العبور احتفالًا بشم النسيم

تعاقد «ليالى مصر» مع النجمين حكيم ومحمد عدوية لإحياء حفل عيد الربيع وشم النسيم، اليوم، داخل نادى سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وطرح موقع «تذكرتى» تذاكر الحفل للجمهور بفئة واحدة بقيمة ٣٠٠ جنيه.

كما جرى التعاقد مع النجمين رامى صبرى والمطرب الشعبى مسلم لإحياء حفل شم النسيم وعيد الربيع، غدًا الإثنين، داخل نادى سيتى كلوب بمدينة العبور بالقليوبية.

ويعد حفلا «حكيم ومحمد عدوية» و«رامى صبرى ومسلم» أولى فعاليات مشروع «ليالى مصر»، ومن المقرر أن تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة عن سلسلة من الحفلات الكبرى والفعاليات الترفيهية التى تجوب مختلف محافظات مصر من الدلتا وحتى الصعيد، التى تعتبر خطوة أولى من نوعها لتحقيق العدالة الفنية لجميع المواطنين.

ومن أهم مميزات مشروع «ليالى مصر» طرح تذاكر بأسعار مخفضة فى ظل ارتفاع أسعار تذاكر الحفلات الفترة الأخيرة، والتعاقد مع كبار نجوم الغناء، وتحديد سقف لسعر التذكرة، بحيث لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه فقط.

وتواصل «المتحدة» مجهوداتها الملحوظة خلال الأعوام الماضية لتطوير صناعة الفن بشكل عام، ونفذت خططًا متنوعة فى سبيل ذلك، وقدمت موسمًا دراميًا ناجحًا فى رمضان الماضى. كما فاجأت الجمهور بتنظيم احترافى لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وحرصت على تطوير أغنية «العيد فرحة» للفنانة صفاء أبوالسعود بإعادة تقديمها بشكل جديد ليواكب العصر، إضافة إلى إحياء مختلف الحفلات فى أماكن عديدة فى مصر.

محمود فوزى: تعزيز للريادة الفنية.. وإعادة إنتاج لمهرجان العلمين

أشاد الناقد الموسيقى، محمود فوزى، بمشروع «ليالى مصر»، وقال إنه مبادرة مهمة للغاية خاصة فى التوقيت الحالى، وخطوة مقدرة وإيجابية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مطالبات مستمرة من الجمهور والنقاد بإعادة إحياء المشروعات الغنائية والحفلات فى مختلف الأعياد والمناسبات على مدار العام.

وأضاف أن عرض حفلات «ليالى مصر» على قنوات «المتحدة» يضاعف جاذبية الحفلات وشعبيتها، خاصة أن الجمهور المصرى يفضل التجمع أمام التليفزيون فى المناسبات والأعياد لمشاهدة مثل تلك الفعاليات الغنائية على غرار حفلات «ليالى التليفزيون»، متمنيًا النجاح والتوفيق للمشروع وجميع القائمين عليه.

وأوضح أن «المتحدة» حققت ما كانت يتمناه الجمهور بتنظيم حفلات غنائية فى جميع محافظات مصر من الدلتا وحتى الصعيد، لتتاح الفرصة أمام جميع المواطنين لحضور حفلات نجومهم والتقائهم وجهًا لوجه وألا يقتصر الأمر على القاهرة فقط.

وعن أسعار التذاكر المخفضة، قال: «تضاعف من فرص حضور عدد كبير من الجمهور للحفلات، على عكس الحفلات الأخرى التى تصل أسعارها إلى ٢٠٠٠ جنيه أو أكثر وتحضرها فئة معينة من الجمهور».

وأشاد بتصدى الدولة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمهمة تحقيق العدالة الفنية والترفيهية، من خلال تنظيم حفلات غنائية لكبار النجوم بأسعار رمزية، متمنيًا أن تكون هناك مشاركة من مختلف نجوم مصر وألا تكون مقصورة على عدد محدد فقط، ليتسنى للجمهور الالتقاء بكل مطربيه المفضلين.

وأكد «فوزى» أهمية الموسيقى والحفلات الغنائية فى تنمية الشعوب، وأن مصر كانت دائمًا صاحبة الريادة فى إقامة الحفلات الغنائية بجانب تقديم مواهب من مختلف دول العالم، من خلال مشروعات سابقة مثل حفلات «أضواء المدينة» و«ليالى التليفزيون».

وأشار إلى أن مصر استعادت ريادتها الفنية فى المنطقة، بداية بإقامة مهرجان العلمين الجديدة، العام الماضى، الذى أطلقته الشركة «المتحدة» أيضًا، فمصر تُعرف دائمًا بأنها «أم الفن» فى الوطن العربى كله.

مصطفى حمدى: يقضى على مركزية القاهرة ويحقق العدالة الثقافية والفنية

أعرب الناقد الموسيقى، مصطفى حمدى، عن سعادته بمشروع «ليالى مصر»، ووصفه بأنه أحد أهم المشروعات التى أطلقتها «المتحدة» نظرًا للأهمية الشديدة فى الفترة الحالية لتنظيم حفلات غنائية مصرية وفعاليات ثقافية وترفيهية فى مختلف المحافظات.

وأضاف أن المشروع يقضى على فكرة تنظيم الحفلات الكبرى فى المحافظات المركزية فقط مثل القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد والدلتا فى حاجة لإقامة فعاليات فنية ضخمة، خاصة أن الجمهور الذى يعيش فى هذه المحافظات ينتظر دائمًا أن يحيى أى نجم حفلًا غنائيًا فى محافظاتهم ليتسنى لهم رؤيته وجهًا لوجه.

وأشار إلى أن «ليالى مصر» يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والفنية لمختلف الفئات من جميع المحافظات، ومصالحة الجمهور الذى ينظر بعين الحسد لسكان القاهرة والإسكندرية والمدن الساحلية التى تجتذب غالبية الحفلات وكبار النجوم، موجهًا الشكر لكل القائمين على «ليالى مصر» والشركة المتحدة لتبنيهم الفكرة العظيمة.