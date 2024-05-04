للمرة الأولى.. عرض "وكأنهم كانوا سينمائيين" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض فيها فيلم "وكأنهم كانوا سينمائيين" للمخرج صلاح هاشم.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة. فيلم "وكأنهم كانوا سينمائيين" سيناريو وإخراج صلاح هاشم، تصوير ومونتاج سامى لمع.

ويقدم الفيلم شهادات عن تاريخ السينما، ويبحث عن سحر السينما المصرية الخفى، الذى كان موجودا فى أفلامها الكلاسيكية القديمة، ويقدم الفيلم شهادات عن السينما المصرية على لسان الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير المصرى الكبير، والدكتور صبحى شفيق شيخ النقاد السينمائيين فى مصر والروائى والناقد السينمائى بكر الشرقاوى.

وكان د.حسين بكر، أشار في وقت سابق إلى حرص مركز الثقافة السينمائية على عرض أفلام السينما التسجيلية ذات الطابع التراثي والتي تعتبر من العلامات في تاريخ السينما التسجيلية.

يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

جدير بالذكر أن العرض سيقام الأربعاء ٨ مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.