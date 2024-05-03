"ليالى مصر".. مشروعات "المتحدة" الكبرى للفن المصرى "عرض مستمر"

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إبهار الجمهور المصري والعربي وذلك من خلال تدشينها للعديد من الفعاليات والبرامج الفنية التي تهدف إلى إثمار الفن المصري وعودة الريادة الفنية المصرية من جديد.

وتفاجئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجمهور المصري والعربي في فترات متقاربة بمشاريع فنية جديدة سواء سينمائية أو تلفزيونية أو درامية أو غنائية في رسالة واضحة وهي “المتعة عرض مستمر”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ نشأتها العديد من المشاريع الفنية المختلفة وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز مشروعات “المتحدة” الفترة الأخيرة.

مشروع ليالي مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت شركات المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

فيلم السرب

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة “سينرجي فيلمز” الفيلم السينمائي “السرب” بدور العرض السينمائي ويعد فيلم "السرب" واحدا من الأعمال الإنتاجية الضخمة التي ترصد إحدى بطولات القوات الجوية المصرية ضد جماعة "داعش" في ليبيا عقب العملية الإرهابية التي نفذت في درنة، وذلك انتقاما وثأرا لشهداء الوطن من القوات المسلحة المصرية.

أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأيام الماضية عن إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، خلال الفترة القليلة القادمة.

من جهته؛ قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج "المتحدة"؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

وأشار "الفقي" إلى أن تجارب الأداء للمشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكل عناصر العمل الفني.



مهرجان العلمين “العالم علمين”

ودشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النسخة الأولى من مهرجان العلمين “العالم علمين” في صيف 2023 والذي يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر بمنطقة الساحل الشمالي والذي استضاف العديد من الفعاليات من الموسيقى والفعاليات الترفيهية لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي والعالم وذلك في أكبر ساحة ترفيهية في العلمين الجديدة إلى جانب العروض الدولية والفعاليات الرياضية التي اقيمت في منطقة الشاطئ والبحيرة.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية التى تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

دعم المتحدة لفاعليات دار الأوبرا المصرية

وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعما قويا لدار الاوبرا المصرية خلال الفترة الأخيرة وذلك برعايتها لأكبر مهرجانات وفاعليات تنظمها دار الأوبرا المصرية المختلفة على والتي تقام على مدار العام وكذلك نقل وبث تلك الفاعليات عبر القنوات الفضائية التابعة للمتحدة المختلفة

عروض برنامج sold out

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه وتتنوع عروض “Sold Out” بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

وتشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy” ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"



يعد برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

واستطاع برنامج الدوم بموسميه الأول والثاني أن يلقي الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة وهي: “الفنون التشكيلية، والعزف الموسيقي، وتقديم البرنامج التلفزيونية، والغناء، والتمثيل”.

منصة WATCH IT الرقمية

ودشنت منذ سنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة WATCH IT الرقمية والتي تضمن العديد من أعمال المنصة الأصلية بالإضافة إلى الالاف من خيارات الترفيه المتنوعة للأفلام والبرامج التلفزيونية والمسرحيات والمسلسلات.