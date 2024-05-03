الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حكيم نجم "ليالى مصر" فى عيد الربيع

حكيم
حكيم

يشارك النجم حكيم، ضمن نجوم مشروع  ليالي مصر الذي دشنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ومن المقرر أن يحيي النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الأحد المقبل 5 مايو الجاري وذلك داخل نادي “سيتي كلوب” بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور بسعر موحد وهو 300 جنيه مصري للتذكرة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء ويستمر الحفل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ويقدم حكيم خلال الحفل لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغنياته المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا. 
 

مشروع ليالي مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأطلقت شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات. 

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر  من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة  لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الاعلاميه والفنية وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

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