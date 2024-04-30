رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد على مسرحها الكبير، حدثًا تتويجيًا لمشروع كول أوركسترا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمنى جيفورج سرجسيان.

فعلى المسرح الكبير نجح المبدعون الأمريكية أنا ماريا (هارب)، الأمريكية الكورية كيت لى (بيانو)، اليابانية ميساتو هاناوا (ساكسفون) فى تتويج مشروع كول أوركسترا وتحقيق أهدافه، والتقوا فى جولة موسيقية تجاوزت حدود اللغة والعرق والمكان وقاموا باستعراض مجموعة من الآلات تنتمى لفترات مختلفة مؤدين أعمالًا بارزة لمجموعة من كبار المؤلفين العالميين كانت منها مثابرة لـ ويلش، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى، كونشرتو الفيولينهة الثالث لـ سان سانص، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا.

يذكر أن مشروع كول أوركسترا يقوم باختيار العازفين المتميزين من جميع أنحاء العالم بعد خضوعهم لاختبارات أداء حية صارمة للاطمئنان لمهاراتهم وقدراتهم الفنية.

أوركسترا الأوبرا

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