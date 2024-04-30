التذكر بـ20 جنيهًا.. عرض فيلم "السرب" بـ13 قصر ثقافة

يعرض فيلم السرب في عدد من قصور الثقافة المختلفة بمحافظات الجمهورية وذلك ضمن إطار “سينما الشعب” والتي تعتمد على تقديم الأعمال السينمائية بأسعار تذاكر مخفضة للجمهور المصري.

ويعرض فيلم “السرب” في 13 قاعة عرض تابعة لقصور الثقافة المصرية وهم كل من: سينما الشعب بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، وسينما الشعب بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وسينما الشعب بالقناطر الخيرية.

فيما يعرض فيلم “السرب” في عدد مختلف من قصور الثقافة بالمحافظات وهم كل من: "سينما الشعب بالزقازيق، وسينما الشعب بكفر الشيخ، وسينما الشعب بأبو المطامير، وسينما الشعب بدمنهور، وسينما الشعب بالإسماعيلية، وسينما الشعب بالعريش، وسينما الشعب بمدينة شرم الشيخ، وسينما الشعب ببني سويف، وسينما الشعب بمحافظة أسيوط، وسينما الشعب بمحافظة قنا، وسينما الشعب بالوادي الجديد.

أسعار تذاكر سينما الشعب

وتهدف سينما الشعب تقديم أحدث عروض الأفلام السينمائية للجمهور تزامنا مع العرض التجاري في دور العرض بأسعار مخفضة وتأتي الأسعار كالتالي:

سعر التذكرة 20 جنيها للحفلات الصباحية.

سعر التذكر 40 جنيها للحفلات المسائية.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم "السرب"

"السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.