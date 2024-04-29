الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

خالد جلال يشهد العرض المسرحى "السمسمية" بالعائم (صور)

العرض المسرحي السمسمية
العرض المسرحي السمسمية

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "السمسمية" فى التاسعة من مساء أمس الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

والعرض يعد العرض الثاني فى إطار مبادرة "ولد هنا " التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كافة المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ولدوا في محافظات مدن القناة، ويلقى الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية مهمة.

البطولة لمجموعة من شباب المسرحيين، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج رحاب طايع، والعرض كتابة وإخراج سعيد سليمان.

خالد جلال يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة الموسم الجديد لبيت المسرح

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، أمس الأحد، اجتماعًا موسعا للوقوف على آخر استعدادات الفرق الفنية بالبيت، بشأن خطة الموسم الجديد للعروض المسرحية بالبيت، تمهيدًا لعرضها على وزيرة الثقافة قبل الإعلان عنها، بمكتبه بمقر البيت الفنى للمسرح بوسط البلد.

وأكد المخرج خالد جلال ضرورة المضي قدمًا في الاستمرار بتقديم عروض متميزة وناجحة، أسوة بما تم تقديمه خلال العام الماضي، وهو ما تحقق بشهادة النقاد وإقبال الجماهير، بالإضافة إلى حصد جوائز المهرجان القومي للمسرح، كما وجه بضرورة رفع كفاءة عدد من المسارح لتلائم طبيعة مشروعات العروض التى تتطلب تقنيات عالية وطبيعة مغايرة للمسرح التقليدي.

حضر الاجتماع عدد من مديري الفرق الفنية، وهم: الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، الفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان محمد متولي مدير فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة، وأيضًا بحضور مديرى الإدارات بالبيت.

العرض المسرحي السمسمية

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