المخرج خالد جلال عن «هل هلالك»: متنفس فنى للأسرة المصرية كل عام

أشاد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، ببرنامج «هل هلالك» هذا العام، الذى شهد طوال فترة إقامته على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وحمل يوميًا لافتة «كامل العدد»، حتى إن عددًا من الجمهور فضل مشاهدة فعالياته واقفًا على أن يغادر المسرح، بالإضافة إلى ما حظى به من اهتمام كل وسائل الإعلام، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

ووجه «جلال» الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، لموافقتها على تقديم برنامج «هل هلالك» فى نسخته الثامنة، تحت رعايتها ومجانًا للجمهور، فى الفترة من ١٨ مارس الماضى حتى ١ أبريل الجارى، والموافق الفترة من ٨ حتى ٢٢ رمضان.

وأشار، فى تصريح إلى أن البرنامج شرف فى ليلته الثالثة بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلانى، وتم خلاله تكريم ١٠ أبطال من رجال القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب النصر، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من نجوم الفن، منهم الفنانون حسين فهمى وليلى علوى وعفاف راضى وفتحى عبدالوهاب، فى تقليد يحرص القطاع على إقامته مرتين كل عام الأول فى السادس من أكتوبر، والثانى فى العاشر من رمضان.

وأوضح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى أن برنامج «هل هلالك» يتميز بتنوع فقراته كل ليلة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وشاركت فيه أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية، برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مثل فرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى، إلى جانب مشاركة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقة المركز الموسيقية فى حفلتين، شاركت فى إحداهما فرقة الحضرة المصرية، وحازت فقراتها إعجاب الجمهور، وتفاعل معها.

وأكد أن القطاع يحرص دائمًا على تقديم المواهب الشابة المتميزة، وقدم ٤ حفلات لهم، منهم من فاز بمراكز فى مسابقة «أنا المصرى» للأغنية الوطنية للشباب عبر دوراتها المختلفة، وهم الفنانون مؤمن خليل، وآية عبدالله، وعلى الألفى، إلى جانب حفلة للفنانة الشابة فاطمة عادل.

وأشاد أيضًا بما قدمه عدد من الفرق الفنية خلال مشاركتها بالبرنامج، مثل فرقة «المولوية» و«أعز الناس» و«هارمونى عربى» بجامعة عين شمس، إلى جانب فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن القطاع يحرص على تقديم الفن الذى يحافظ على التراث والهوية المصرية، ويدعم الموهوبين من ذوى الهمم.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بما حظى به عرض العرائس أوبريت «الليلة الكبيرة» من إقبال جماهيرى، والذى يعد أيقونة فن العرائس فى مصر، وقدم يوميًا طوال فترة البرنامج، ويشارك به البيت الفنى للمسرح كل عام، مؤكدًا أنه كان وسيظل مصدر بهجة وفرحة لكل أفراد العائلة المصرية، ولافتًا إلى أن القطاع يهدى كل عام، وطوال فترة إقامة البرنامج أيضًا، ورشًا فنية فى «ركن الطفل» لتنمية قدرات واكتشاف مواهب الأطفال.