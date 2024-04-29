أحمد السقا ضيف برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "الراديو 9090".. الخميس

يحل النجم أحمد السقا ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى عبر "الراديو 9090" وذلك يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تذاع حلقة النجم أحمد السقا ببرنامج “الراديو بيضحك" يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء ويتحدث خلالها عن كواليس أعماله الغنائية الأخيرة وأبرزها فيلم “السرب” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل ، إلى جانب الكشف عن كواليس وأسرار لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية.

يُعد "الراديو بيضحك في رمضان" برنامجًا أسبوعيًا تستضيف فيه فاطمة مصطفى، ألمع وأهم نجوم دراما المتحدة في موسم رمضان 2024، في حوارات رمضانية مميزة تُسلط الضوء على جوانب جديدة من حياتهم المهنية والشخصية، ليتحدثوا عن تجاربهم الفنية هذا العام وذكرياتهم الرمضانية، ويشاركوا الجمهور أجواءً من البهجة والسعادة.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.



يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم "السرب"

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.